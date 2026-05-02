Celeste Martínez

"Tus padres también salían de fiesta por Russafa"

Para este reportaje Levante - EMV ha reunido a varias generaciones que han regentado y trabajado en esta mítica discoteca de Russafa que nació en el año 1969 bajo el nombre de Sider y que hoy, todos conocemos como Picca. Lara abrió las puertas de este local cuando el barrio aún estaba por hacerse. Calles de adoquines, solares de tierra y un trazado que nada tiene que ver con el actual. Junto a él, Enrique Saus trabajó en la puerta controlando quién accedía y vendiendo entradas. "Se lo robé a la competencia", cuenta riendo Lara.

Hoy, una ZAS recién aprobada podría amenazar la existencia de Picca y de Látex, que nació en 1970 y se conocía como Búho, la que ofrecía las 'boîtes' más "lindas y acogedoras de la ciudad".