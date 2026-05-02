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"Tus padres también salían de fiesta por Russafa"

"Tus padres también salían de fiesta por Russafa"

Celeste Martínez

"Tus padres también salían de fiesta por Russafa"

Celeste Martínez

Celeste Martínez

València
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Para este reportaje Levante - EMV ha reunido a varias generaciones que han regentado y trabajado en esta mítica discoteca de Russafa que nació en el año 1969 bajo el nombre de Sider y que hoy, todos conocemos como Picca. Lara abrió las puertas de este local cuando el barrio aún estaba por hacerse. Calles de adoquines, solares de tierra y un trazado que nada tiene que ver con el actual. Junto a él, Enrique Saus trabajó en la puerta controlando quién accedía y vendiendo entradas. "Se lo robé a la competencia", cuenta riendo Lara.

Hoy, una ZAS recién aprobada podría amenazar la existencia de Picca y de Látex, que nació en 1970 y se conocía como Búho, la que ofrecía las 'boîtes' más "lindas y acogedoras de la ciudad".

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