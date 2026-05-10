José Manuel López

Frenesí previo al traslado de la Virgen

A las diez y media se reanuda la actividad con el Traslado. Cuando esté todo preparado se abrirán las puertas de la Basílica -si no te has estrujado en la Descoberta, te estrujarán ahora si entras- y sobre esa hora saldrá la imagen.

Hay que recordar que, de forma extraordinaria por las obras que hay en la calle del Micalet, la imagen rodeará la catedral por la calle Barchilla y una vez entronizada se celebrará la Misa Pontifical, que, no hay que olvidarlo, es la razón de ser del Traslado.