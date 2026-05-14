Marina Falcó

Colas en la calle Colón por la colaboración entre una marca de relojes de lujo y otra accesible

El mundo de la moda ha sabido romper las reglas de su propio juego dejando a un lado su tradicional ritmo, más bien lento y constreñido a dos temporadas, creando nuevas necesidades de consumo entre sus clientes jugando en ocasiones con ese íntimo deseo aspiracional de la clase media: acceder al mercado del lujo reservado solo a los más pudientes.

En este caso el juego llega de la mano de dos marcas de relojes, una accesible y otra premium. La archiconocida Swatch y la ultralujosa firma suiza Audemars Piguet han lanzado un 'drop' (una colección cápsula que se caracteriza por sacar pocos diseños y exclusivos creados por la fusión de dos firmas) que ha llamado la atención de los valencianos quienes se han lanzado a la puerta de la tienda que la primera firma tiene en la calle Colón para hacer cola desde que se anunció esta colaboración, el pasado martes.