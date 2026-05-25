Celeste Martínez

Ken y Susan March son una pareja de jubilados estadounidenses que mantienen limpia València porque "es lo correcto"

Los trabajadores del servicio de limpieza municipal tienen en Ken March, un jubilado estadounidense de 76 años, a su mejor aliado y aún no lo saben. En realidad, Ken es un buen socio para todos los vecinos de la ciudad porque desde hace cinco años, el tiempo que lleva residiendo en València, dedica al menos una hora de la mañana a recoger pequeños desperdicios que encuentra tirados por aceras y jardines de su barrio, "aunque también lo hago si voy a otras zonas", meterlos en un saco y depositarlos en los contenedores.