Miguel Ángel Montesinos

Una nueva manifestación en València con profesores y familias reclama la supresión del aforamiento de Carlos Mazón

Una nueva manifestación en València reclama la supresión del aforamiento al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana y en esta ocasión ha sumado a docentes y familias, que han participado en la marcha coincidiendo con la huelga indefinida del profesorado.

Los movimientos sociales han hecho una llamada a la participación en la manifestación, que se desarrolla con el lema 'Mazón a presó', a las familias y docentes en apoyo a la huelga que ha cumplido tres semanas.