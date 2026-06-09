Germán Caballero

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Los Docks de Valencia se asoman a la ruina a la espera de un uso público

Cubos de basura apilados contra la pared, palets y escombros esperando a ser recogidos, palomas recorriendo el edificio a sus anchas y depositando dentro sus excrementos. Cristales rotos y columnas desconchadas. Paredes carcomidas. Matorrales creciendo sin control en el patio y aceras inundadas por el mal olor que sale de dentro. Alguna puerta tapiada para evitar intromisiones. Y una gran explanada exterior utilizada como aparcamiento para asear vehículos de limpieza. El edificio de los Docks languidece cada día y se asoma al abismo de la ruina mientras espera un uso público que no termina de llegar.