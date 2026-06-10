Germán Caballero

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Obert Estudis saca el arte oculto en los barrios de València

Más de 100 artistas se unen para abrir sus estudios de producción los próximos días 12, 13 y 14 de junio, una iniciativa autogestionada que pretende visibilizar aquel tejido artístico parcialmente oculto en la ciudad de València. Durante los tres días de su apertura, València podrá adentrarse en 22 espacios de creación caracterizados por el proceso y la gestación de las obras.