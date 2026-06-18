Paula Fernández / Marina Falcó

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Las calles de València se convierten en una pasarela de moda

Las calles de València cambian el asfalto por una alfombra roja cuando salen en las redes sociales. La luz de la ciudad, tan característica que incluso llegó a contar con un filtro propio en Instagram, la arquitectura y el paisaje se convierten en el entorno ideal para que muchos influencers muestren su estilo de vida mientras posan en diferentes rincones de la capital. Una de ellas es Ori Belei (@oribelei), una creadora de contenido que juega con el entorno mientras promueve la moda sin edad y el empoderamiento femenino para mujeres de más de 50 años. Hablamos con ella.