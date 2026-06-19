Moisés Domínguez

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La falla Almirante Cadarso entrega el premio Manuel Algarra a Sueca-Literato Azorín

El Ninot Indultat de las Fallas se premia, además con su ingreso en el Museo Fallero, con el premio Manuel Algarra, que promueve la comisión de Almirante Cadarso-Conde Altea. Los representantes de Sueca-Literato Azorín acudieron a recibir el galardón -una alegoría a la llama y a un corazón ("Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones")- y en el que también estuvo presente el artista, Pedro Santaeulalia, así como Carmen Prades y la corte de honor.