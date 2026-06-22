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La Alquería de Serra, Bien de Relevancia Local, en peligro

La Alquería de Serra, Bien de Relevancia Local, en peligro

J.M. López

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La Alquería de Serra, Bien de Relevancia Local, en peligro

J.M. López

València
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"Aparece documentada por primera vez en 1694, cuando el jesuita Francisco Antonio Cassaus levantó un plano de la Particular Contribución de Valencia (...) Sin embargo, y razonablemente, se trata de una alquería de origen bajomedieval. La actual construcción, atendiendo sus elementos arquitectónicos, sería del siglo XVIII". Así describe Hispania Nostra, la asociación de defensa del patrimonio cultural, a la Alquería de Serra ubicada en plena huerta del barrio valenciano de Benimaclet.

Declarada como Bien de Relevancia Local, esta construcción se incluye en la Lista Roja de Patrimonio es decir, que tiene serio riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial. Y lo está pese a las diez recomendaciones del Síndic de Greuges para que se tomen "las medidas necesarias" que eviten la "progresiva degradación y ruina" de otra muestra de gran valor de la cultura valenciana.

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