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Las playas de València se abarrotan en una noche de San Juan sofocante

Las playas de València se abarrotan en una noche de San Juan sofocante

Francisco Calabuig

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Las playas de València se abarrotan en una noche de San Juan sofocante

Francisco Calabuig

València
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La leña, a la temperatura que soportan las playas de València, casi arde por combustión espontánea. El calor vespertino que antecede a la segunda noche de San Juan más tórrida de la historia no ha frenado a las miles de personas que, como cada año, van ocupando parcelas invisibles, tienden sus toallas, apilan troncos y saltan el fuego purificador en los arenales del Cabanyal y la Malva-rosa Más información

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