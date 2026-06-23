Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Las playas de València se abarrotan en una noche de San Juan sofocante

La leña, a la temperatura que soportan las playas de València, casi arde por combustión espontánea. El calor vespertino que antecede a la segunda noche de San Juan más tórrida de la historia no ha frenado a las miles de personas que, como cada año, van ocupando parcelas invisibles, tienden sus toallas, apilan troncos y saltan el fuego purificador en los arenales del Cabanyal y la Malva-rosa Más información