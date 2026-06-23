Redacción Levante-EMV

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Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia

Valencia vuelve a ganar protagonismo en el mapa gastronómico con la nueva edición de los Soletes de Guía Repsol, una selección que reivindica esos establecimientos con encanto y vocación que uno también recomendaría para disfrutar del verano.

Dos de las personalidades que han servido sus recomendaciones son la pareja formada por Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, quienes tienen una vinculación muy conocida con Ademuz, en la comarca del Rincón de Ademuz. Ella conserva allí una relación muy ligada a la memoria familiar y a los veranos de su infancia -es el pueblo natal de su madre-, lo que ha hecho que el escritor también participe de ese fervor gracias a la posibilidad que tiene de disfrutar de la vida rural. Más información