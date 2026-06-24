Francisco Calabuig

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Balance de la noche de San Juan en València: 40 detenidos y una violación

Agentes de la Policía Nacional han desplegado durante la tardedel día de ayer así como de esta noche, y con motivo de la celebración de lanoche de San Juan, un dispositivo policial especial en las playas del Cabanyal-Malvarrosa, para reforzar la seguridad y la prevención de delitos. Durante el operativo, los agentes han efectuado la detención de 40 personas, una de ellas por violación.