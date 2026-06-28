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Vigilia en la Plaza de la Virgen de València por las víctimas y heridos en el terremoto de Venezuela.

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Francisco Calabuig

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Vigilia en la Plaza de la Virgen de València por las víctimas y heridos en el terremoto de Venezuela.

Francisco Calabuig

València
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La Plaza de la Virgen de València se convirtió este domingo en un espacio de recogimiento y solidaridad con Venezuela. Decenas de personas participaron en la vigilia convocada por la Asociación de Venezolanos en Valencia (AVEC) para rendir homenaje a las víctimas del devastador terremoto que ha sacudido el país sudamericano y expresar su apoyo a los miles de afectados.

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