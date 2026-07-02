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Los bomberos acceden a una de las viviendas superiores del bloque en la calle Picayo

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Un sobrecogedor incendio ha calcinado los bajos okupados de la calle Picayo en el barrio de Benicalap. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur. Los bomberos siguen trabajando en la zona y han desalojado el edificio por prevención. El incendio afecta únicamente a los bajos sin afectar a las viviendas superiores, donde se ha concentrado humo.