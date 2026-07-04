¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Sindicat d'Estudiants denuncia que el concejal de València Juanma Badenas rompió el candado de sus instalaciones y se coló

La organización estudiantil Sindicat d'estudiants ha compartido unas grabaciones de una cámara de seguridad en las que se muestra al concejal de Vox en el Ayuntamiento de València entrando en sus instalaciones de forma supuestamente irregular. Compromís ya ha anunciado que denunciará en la Fiscalía.