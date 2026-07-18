Miguel Angel Montesinos

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Un incendio en un cuadro eléctrico deja sin luz varios edificios de la calle Tres Forques de València

Un incendio en un cuadro eléctrico de una instalación de Iberdrola, ubicada junto al patio número 33 de la avenida de Tres Forques de València, ha dejado sin suministro a parte de los vecinos de la manzana. Los hechos han ocurrido sobre las cinco de la tarde de este sábado, cuando los residentes se han percatado del humo que salía de la instalación de Iberdrola que se encuentra en los bajos de su edificio y a la que solo se tiene acceso desde la calle.