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La colocación de los aparatos de aires acondicionados en el Mercat de Russafa esta mañana
Ayuntamiento de València
València
El Ayuntamiento de València ha comenzado la colocación de los nuevos equipos de aire acondicionado en las cubiertas del Mercat de Russafa. La operación, realizada con grúas de gran tonelaje para elevar y situar los aparatos en la parte superior del edificio municipal, supone un nuevo avance dentro de las obras de mejora de la eficiencia energética que se ejecutan actualmente en el recinto. Más información
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