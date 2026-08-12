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Áticos y terrazas a 1.000 euros para ver el eclipse en València

Áticos y terrazas a 1.000 euros para ver el eclipse en València

Redacción Levante-EMV

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Áticos y terrazas a 1.000 euros para ver el eclipse en València

Redacción Levante-EMV

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Mucho se está hablando del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto. No es para menos, además del fenómeno astronómico sin parangón, la Generalitat Valenciana equiparó la ocultación del sol a una situación de emergencia como la de la dana dada la previsible complicada situación de movilidad y de llegada masiva de turistas e interesados a València, desde donde el eclipse se verá de forma excepcional.

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