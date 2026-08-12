Francisco Calabuig / Marina Falcó

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Dila Guzmán y su cámara casera para ver el eclipse en l'Albufera de València

Dilia Guzmán es de Colombia y ha venido con dos amigos más hasta este punto estratégico en l'Albufera de València para ver el eclipse de sol total. Llama la atención la caja de zapatos que lleva en la mano. Es una cámara estenopeica artesanal; la ha hecho ella misma en casa con la caja de cartón “sirve también una de cereales” aclaraba, unas tijeras y papel de aluminio. “Lo aprendí en la escuela, porque allí tuvimos la oportunidad de ver un eclipse y es un método seguro porque no ves directamente el sol, sino una proyección dentro de la misma caja -,explicaba-. De hecho te tienes que poner de espaldas para poder verlo bien”.