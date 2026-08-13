Redacción Levante-EMV

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La Gran Vía de València estrena asfalto fonoabsorbente tras más de tres décadas sin obras integrales

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha asistido este jueves a la finalización de las obras de reasfaltado integral de la Gran Vía del Marqués del Túria. La intervención, ejecutada antes del plazo inicialmente previsto, ha permitido renovar uno de los principales ejes urbanos de la ciudad después de más de tres décadas sin una actuación de estas características. El proyecto, adjudicado a Pavasal por 1.240.614,21 euros, ha abarcado 22.126 metros cuadrados de calzada en el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Regne de València con la calle Russafa.

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