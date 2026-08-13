Redacción Levante-EMV

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El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina

El primer hotel cinco estrellas de València, construido en los años 70 y cerrado definitivamente en 2011, lleva varios lustros agonizando por el abandono prolongado y la acción de saqueadores que prácticamente no han dejado un cable por arrancar, según pudo documentar este lunes Levante-EMV con un reportaje fotográfico de su interior. El Sidi Saler se estaba asomando peligrosamente a la ruina, pero su situación acaba de dar un vuelco después de que una empresa valenciana haya comprado el inmueble con la voluntad de dar un nuevo impulso al hotel de lujo enclavado el Parque Natural de l’Albufera y a escasos metros del mar.

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