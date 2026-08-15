Redacción Levante-EMV

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Así será el Museu de la Mar en la nueva Casa dels Bous de València

El Ayuntamiento de València acelera el montaje de la exposición permanente y la puesta a punto del futuro Museu de la Mar de València, con sede en la Casa dels Bous, de cara a su apertura al público el próximo mes de septiembre. La Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales ultima en estos momentos la adecuación museográfica del edificio tras completar la rehabilitación de los restos arqueológicos de Tenyidors y la limpieza del material recuperado de un antiguo taller de carpintería naval de la zona.