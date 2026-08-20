Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

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València cierra el Jardín del Turia por el riesgo de lluvias y tormentas

Giro radical en el tiempo para este jueves 20 de agosto. Si ayer y durante esta madrugada los valencianos nos hemos abrasado por la ola de calor que llevó las temperaturas hasta los 45 grados, a partir de las 12.00 horas de hoy el panorama puede cambiar radicalmente y por ello, la Aemet ha establecido el aviso naranja por riesgo de lluvias y tormentas en la ciudad.

Por ello, el ayuntamiento de València ha constituido este jueves el Cecopal y ha ordenado el cierre de los parques y jardines de València, incluido el Jardín del Túria, a partir de las 12 horas de este jueves 20 de agosto ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

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