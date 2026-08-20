Francisco Calabuig

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Los vecinos del residencial de Benicalap donde hay proyectado un 'hostel' de 22 habitaciones

Los vecinos de un residencial de Nou Benicalap están viendo cómo desde hace casi un año uno de sus bajos, de más de 800 metros cuadrados, se está transformando a golpe de mazo en un 'hostel' de 22 habitaciones con la apertura de nuevas ventanas orientadas a las zonas comunes y la perforación del suelo que da al garaje para la conexión de las bajantes, "una alteración de espacios prohibida específicamente por los estatutos de la comunidad de propietarios", algo que "saben de sobra los dueños del local porque se les adjuntó en la documentación una copia de la normativa en la que también se informa de que no está permitido la instalación de negocios de este tipo", explican los vecinos. Más información