El Villarreal quiere encarrilar la primera plaza en Viena

El Villarreal CF retoma la Liga Europa esta tarde en Viena y lo hace con el firme propósito de sacar un buen resultado y seguir dependiendo de sí mismo para pelear hasta el último momento por superar la fase de grupos como primero. La victoria de la última jornada ante el Rapid, rival de esta tarde, mantiene a los villarrealenses como segundos, con los mismos cinco puntos que el Rangers FC, de ahí que los tres puntos que hay en juego se antojen fundamentales para los intereses del cuadro de la Plana Baixa.

En la retina, el partido de hace un par de semanas en el Estadio de la Cerámica, donde el cuadro de Javi Calleja fue muy superior al austríaco y acabó goleando por un marcador de 5-0. Eso sí, en el vestuario amarillo nadie se fía del rival por aquello de que juega en casa y contará con el apoyo de su afición.

Para el encuentro de esta tarde, el entrenador madrileño no podrá contar con los lesionados Bruno Soriano, Javi Fuego y Carlos Bacca; tampoco con el sancionado Jaume Costa y, por decisión técnica, Calleja hará descansar a Álvaro González. Manuel Iturra no podrá jugar al no estar inscrito en la competición europea, mientras que sí formó parte de la expedición villarrealense Samu Chukwueze, quien incluso podría ser titular después de ser el mejor en el partido contra el Levante UD del pasado domingo. Samu compite con compañeros como Nicola Sansone o Dani Raba para ser de nuevo uno de los elegidos en el once.

El Rapid de Viena, por su parte, apostará por mejorar la defensa y sumar puntos en los partidos que quedan en el grupo G para mantener posibilidades de clasificación. Es probable que el técnico Didi Kühbauer disponga una alineación muy similar a la que jugó en Vila-real, aunque como novedad quizá le dé minutos al volante derecho Philipp Schobesberger, que ha salido de una grave lesión en la cadera.



Números favorables

El Villarreal se ha enfrentado hasta en tres ocasiones al Rapid de Viena, todas ellas en la Europa League, y los números son favorables al submarino. El primer enfrentamiento data de la temporada 2015-16, en la fase de grupos, y los villarrealenses perdieron en Austria por 2-1 y ganaron en el ahora llamado Estadio de la Cerámica por 1-0.

Esta campaña, ambos rivales se vieron las caras hace un par de semanas en tierras vila-realenses y el conjunto de Calleja se impuso por un claro y merecido marcador de 5-0.