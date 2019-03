La plantilla del Villarreal pagará el viaje de su afición al Ciutat de València

Los integrantes de la plantilla del Villarreal sufragarán el desplazamiento de aficionados este domingo a València, donde el equipo se medirá al Levante a partir de las 18.30 horas. Así lo anunció ayer el club en las redes sociales, donde indicó que el primer equipo, de camino a Rusia donde jugará contra el Zenit en Liga Europa, les acababa de comunicar que se hará cargo de los autobuses del desplazamiento a Valencia.

Además, la plantilla del Villarreal también se hará cargo de los elementos de animación para el partido, en el que el equipo se juega tres puntos clave para sus aspiraciones de permanencia.



Primero, Europa

Asimismo, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, afirmó, durante el acto que conmemoraba los cuatro años de vuelos groguets desde el aeropuerto de Castelló, que la prioridad del equipo es mejorar su posición en la Liga aunque no «abandonarán» la Liga Europa, en la que se miden este jueves al Zenit ruso en San Petersburgo. «Estamos muy centrados en la Liga porque no estamos en una buena posición, pero no abandonaremos Europa. Cuando compites bien en una competición eso te ayuda en la otra», afirmó.