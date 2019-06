La temporada 2018-19 ha sido como un master en los banquillos para Javi Calleja y, a partir del próximo mes de julio, el entrenador madrileño deberá aplicar todo lo aprendido en esta dura campaña al nuevo proyecto del Villarreal CF. Calleja, quien ha renovado su vinculación con la entidad de la Plana Baixa hasta junio de 2021, sabe perfectamente lo que quiere de su equipo en esta nueva aventura en el banquillo. «Quiero un Villarreal ganador y contar con la mejor plantilla posible. Tenemos muy buenos jugadores, pero también hay que reforzar algunas posiciones concretas y trabajar mucho para llegar a la pretemporada o el inicio de Liga con un equipo que se identifique con lo que yo quiero», avanzó el técnico.

Para Calleja, a quien no le tembló el pulso a la hora de sentar a algunos pesos pesados del vestuario y dar la oportunidad a los canteranos, es momento de «valorar» la situación de la actual plantilla y, a partir de ahí, tomar decisiones aunque no quiso entrar en detalles y solo mostró su confianza en «acertar en lo que se haga».

Y es que si hay algo que aprendió el madrileño en las dos etapas no que vivió en la 2018-19 en el banquillo amarillo es que «tenemos que ser más regulares y más fiables, mostrar nuestro potencial en todos los partidos y llevar la iniciativa en el juego y el marcador». «Quiero cambiar el sufrimiento por alegrías esta temporada. Estoy ilusionado y motivado. Queda mucho por hacer y lo mejor está por llegar. Estoy donde quiero y en el club al que quiero y, aunque tengo una gran responsabilidad, vamos a trabajar sin descanso para sacar el máximo rendimiento a la plantilla y pelear por cotas importantes una vez consigamos la permanencia», argumentó.



Objetivo: la permanencia

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, señaló durante la presentación de la renovación de Calleja que el objetivo primordial del club para la campaña venidera es asegurar la permanencia. «El objetivo prioritario es estar en Primera y lograrlo lo antes posible, una vez logrado ya veremos si podemos soñar. Pero la obligación del Villarreal es estar en Primera y a partir de ahí ya se verá, Europa es otra cosa. Cada vez es más difícil, lo digo y parece que no se me hace caso, y es así», apuntó el máximo dirigente de la entidad, quien no quiso hablar de posibles fichajes.