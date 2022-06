Brillante, intenso y certero. Así fue el alegato que dirigió ayer la fiscal del caso Marta Calvo a los nueve miembros del jurado, integrado por siete mujeres y dos hombres –más otras dos mujeres suplentes– elegidos en un tiempo casi récord de solo dos horas, en el inicio del juicio contra el presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J. Tal como ha venido informando Levante-EMV, el inculpado se enfrenta al menos a tres condenas de prisión permanente revisable por presuntamente matar o causar lesiones a once mujeres administrándoles cocaína de altísima pureza bajo engaño y por vía genital. Tres de ellas, Arliene Ramos, Lady Marcela y Marta Calvo, murieron como consecuencia de esos actos y otras ochos sobrevivieron de milagro.

«Hoy estamos aquí y este señor está en el banquillo de los acusados gracias a una madre coraje, la de Marta Calvo, que peleó, luchó e investigó para encontrar a su hija a partir de la ubicación que ella le mandó. Sin esa madre coraje, sin ese incordio que para el acusado fue la actitud de esa madre, igual no estaríamos hoy aquí, porque la muerte de Arliene y de Lady Marcela habían pasado desapercibidas y nuestras ocho víctimas vivas no habrían dado el paso de denunciar lo que les pasó con este señor, algo que hicieron tras reconocerlo en la fotos que publicaron los medios de comunicación. De no haber sido por esta madre, habría seguido haciendo lo mismo durante no sabemos cuánto tiempo.

En directo 13·06·2022 14:38 La magistrada se despide de los jurados y concluye la sesión de hoy, la primera 13·06·2022 14:38 Acaba de lanzar un velado reproche a la madre de Marta deslizando ante el jurado. "Comprendo perfectamente a esta mujer que se estará preguntando por qué no quitaría yo a mi hija de esta historia", matiza, tratando de invertir la responsabilidad sobre la actividad y la muerte de su hija sobre Marisol (la madre de Marta) y no sobre el presunto autor de este asesinato. 13·06·2022 14:36 La defensa insiste: "Vamos a demostrar, entre él y yo, que él no ha matado a nadie, afirma elevando de nuevo el tono. No ha tenido intención de matar a nadie y se enteró estando en prisión. Y no ha abusado de nadie este señor". "Estas señoritas quedaron con él y accedieron" Subraya que tampoco hubo agresión sexual "porque todas, todas, todas accedieron voluntariamente" 13·06·2022 14:30 La defensa apela a los dos hombres del jurado. "Cnnfío hasta la saciedad en los dos hombres que forman parte del jurado. Y también en las mujeres, que seguro q no tienen la cintura tan fina como para no saber entender los hechos". 13·06·2022 14:25 La defensa apela al jurado. "Les ruego y suplico que valoren con responsabilidad las pruebas". Contemporiza con ellos diciendo que nadie mejor que ellos para aplicar el sentido común. "No van a dictar sentencia, solo tienen que decir si los hechos se han producido o no". 13·06·2022 14:24 La fiscal destaca que han podido llegar a juicio "gracias a una madre coraje" 13·06·2022 14:23 Es el turno ahora de la defensa. Dice que, escuchando a 'sus compañeros', una se hace pequeñita y parecemos David frente a Goliat. 13·06·2022 14:20 Candela Estévez, sobre la muerte de Marta Calvo: "Era una joven de 25 años con toda su vida y sus sueños por delante. Su cuerpo lleva desaparecido desde el 7 de noviembre de 2019. Ese día, le impuso una práctica letal. Solo él sabía de las graves y letales consecuencias para la mujer, a las que engañaba diciéndoles que iba a ser una fiesta blanca" 13·06·2022 14:18 Ahora concluye la ronda de las acusaciones con la intervención de Candela Estévez, la abogada del padre de Marta Calvo. 13·06·2022 14:16 La abogada insiste en que "hay una cosa curiosa: ellas no se conocían entre sí y van a ver cómo los relatos se parecen, son casi iguales incluso en, por ejemplo, las cantidades de cocaína que llevaba él, y nunca ellas, a esos encuentros" 13·06·2022 14:15 Carricondo: "Elegía mujeres como quien jugaba a la ruleta rusa. Llevaba la fiesta blanca hasta donde a él le daba la gana. Era plenamente consciente de lo que hacía, de con quién lo hacía y de cómo lo hacía. No tiene excusa alguna. Cuando falleció Marta, ya habían muerto Lady Marcela y Arliene. Todas tienen familia. Mi clienta, por ejemplo, tiene cinco hijos que lleva años alimentando ella sola" 13·06·2022 14:13 Interviene Isabel Carricondo, en representación de una de las ocho víctimas viva. "Defiendo a una mujer madre de cinco hijos", manifiesta. Se adhiere a lo que han dicho la fiscal y los abogados precedentes. 13·06·2022 14:06 Inicia su exposición el abogado de una de las víctimas supervivientes, Vicente Escribano. Arranca dándole las gracias a los jurados por su entrega y valentía de dejar sus cosas durante más de un mes para ponerse al servicio de los demás 13·06·2022 14:05 "Pedimos un veredicto de culpabilidad para hacer justicia a Marta, sino a todas las demás, que son muchas más de las que conocemos, porque hubo muchas que no pudieron, no quisieron denunciar por miedo y por circunstancias personales" 13·06·2022 14:04 Ahora está desgranando el altísimo nivel de vida, con dos pisos alquilados pese a no tener un trabajo, con motos de gran cilindrada, con coches varios, con tabletas de la marca Apple, la más cara del mercado... "Y era porque se dedicaba al tráfico de drogas, y no lo digo yo, lo dicen las dos sentencias contra él, una, firme ya, de la Audiencia de Pamplona y la otra, anterior, en Italia, donde fue condenado a 8 años de cárcel". 13·06·2022 14:04 La abogada de la defensa acaba de provocar la interrupción del alegato de la abogada de la madre de Marta Calvo pidiendo con urgencia ir al baño. Justo cuando estaba comenzando el relato de cómo la mató, la abogada le ha hecho señas a la magistrada, que se ha visto obligada a pedir el parón. La aparente intencionalidad de este paro podría haber despistado al jurado, pero la letrada ha retomado desde el principio su alegato. En caso de ser intencionado, supone un mal augurio para las esperanzas de la madre de Marta de que el acusado muestra cierto grado de humanidad durante el juicio y revele, por fin, qué hizo con el cadáver de Marta y dónde está, dado que la interrupción se ha producido precisamente mientras hablaba su abogada y no la fiscal, pese a la dureza de su relato contra él, o el abogado de otras ocho víctimas 13·06·2022 13:59 Inicia el alegato Pilar José, abogada de la madre de Marta Calvo. Exhibe dos fotografías de Marta en su último cumpleaños. "Ya no pudo celebrar más" Ver más

Discutir el anonimato de las mujeres

Socorro Zaragozá, experta en violencia de género, arrancó su exposición teniendo que recordarle a la abogada del acusado, pero también a la jueza, el Estatuto de las Víctimas de 2015, después de que la defensa se negara a mantener ocultas las identidades de las supervivientes, como pedía una acusación particular, y a que la magistrada presidente transigiera justificándolo en que no era necesario proteger sus identidades porque «son mujeres bravas y valientes que denunciaron voluntariamente».

«Si ellas quieren ser personas anónimas», repuso la fiscal, «tienen todo el derecho. Pueden pedir un parabán para declarar, pueden pedir una persona que las apoye y esté a su lado o hacerlo por videoconferencia, si quieren. Y en este caso, además, son víctimas especialmente vulnerables». La fiscal, que tranquilizó al jurado –«estamos aquí para ayudarles en todo: no dejen de tomar notas, de preguntar lo que quieran cuantas veces quieran, pero no se vayan con una sola duda a casa– y les pidió «sentido común y responsabilidad», además de un veredicto de culpabilidad, recordó que todas las mujeres «eran prostitutas porque este señor buscó las piezas de caza perfectas».

En ese sentido, recordó que «es muy complicado que esas mujeres denuncien, aunque gracias al estatuto de la víctima ese concepto ha cambiado» y de eso se valía, de su extrema vulnerabilidad. Elogió no solo la tenacidad de la madre de Marta, sino también la desprotección de Marcela, la segunda víctima mortal, madre de dos niños pequeños, o la generosidad de la primera, de Arliene, que, tras nueve angustiosos días de agonía en el hospital, «donó su gran corazón, sus dos pulmones, su riñón y su hígado».

Hacer justicia a las víctimas

«Vamos a probar cómo contactaba con las víctimas, cómo seguía siempre el mismo modus operandi, cómo les introducía y embadurnaba de cocaína de una pureza tan alta que solo alguien que trafica con drogas dentro de una mafia, y les recuerdo que este señor ha sido condenado dos veces por narcotráfico, puede conseguir. Vamos a hablar de la confesión a medias y preparada que contó cuando se entregó tras estar tres semanas huido. Va a a ser muy fácil desvirtuar la veracidad de esa confesión», garantizó Socorro Zaragozá.

En este sentido, la fiscal incidió en que «se darán cuenta de que no está ni deprimido, ni arrepentido y de que lo único que le preocupa es que le hagan algo en prisión», le afeó. Les conminó a que escuchen a los guardias civiles y a que se queden con una frase: «Vamos a probar la autoría del acusado tanto por lo que se ha encontrado como por lo que no se ha encontrado».

«Y tengan presente que es un delincuente, con dos condenas por tráfico de drogas, que no intente engañarles. Les advierto que como acusado puede decir lo que le dé la gana, puede callar y mentir, mientras que los guardias civiles, los policías, los testigos y los peritos que van a escuchar tienen obligación de decir la verdad».

Y concluyó convirtiendo a las once víctimas en las protagonistas de este juicio: «Vienen ustedes a hacer justicia a las víctimas, no a este señor. Porque pese a su especial vulnerabilidad están hoy aquí. Por todo ello, solicito el veredicto de culpabilidad».