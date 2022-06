El testimonio de la segunda víctima en orden cronológico del presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J. sirvió ayer para que los nueve miembros del jurado escuchasen de su boca lo que la Guardia Civil, primero, y el juez de Instrucción, después, llevaban viendo desde el principio: que el acusado utilizó una y otra vez la misma táctica con todas las víctimas. A saber: pactar un encuentro sexual pagado en el que se acordaba que hubiese ‘fiesta blanca’; insistir a las chicas hasta la saciedad para que consumiesen la cocaína y las bebidas que él aportaba; no dejarlas recuperarse cuando empezaban a enfermar por la intoxicación; no ingerir ni droga ni alcohol; y, cuando ellas empezaban a perder el control, introducirles a traición cocaína en piedras en sus genitales.

La víctima número 2, la más joven de las once por las que hoy se sienta en el banquillo Jorge Ignacio P. J., tenía solo 18 años el 20 de diciembre de 2018, cuando el presunto asesino en serie se puso en contacto con ella a través de un correo electrónico y pactaron ese encuentro sexual «en casa de él». Iban a ser 100 euros por una hora, pero la chica no sabía ni dónde estaba el pueblo al que iban. Era l’Olleria, el domicilio del acusado, el primer piso de un edificio de dos plantas con vecinos arriba y a los lados.

Rememorar aquel episodio, que la llevó al umbral de la muerte –estuvo inconsciente más de una hora y media, tiempo durante el cual Jorge Ignacio P. J. no movió ni un dedo por ayudarla ni llamó a ningún servicio médico– supuso una prueba de fuego. Tanto, que se hizo necesario que la magistrada pidiese la presencia de una de las psicólogas de la oficina de atención a víctimas tras sufrir una crisis de ansiedad antes incluso de empezar su relato. Después, se serenó y detalló sin fisuras lo que ocurrió aquel día.

Cuando la recogió en la calle Colón «era la una de la madrugada, más o menos». «A la altura de la Ciudad de las Ciencias, ya paró el coche y sacó una gran bolsa de cocaína, una exageración. Ocupaba el cuenco de mis dos manos juntas». Preparó una raya sobre el teléfono móvil y «me dijo que me la hiciese. Consumí la mitad y se lo pasé, pero él no consumió».

Al cabo de un rato llegaron a l’Olleria. «Me ofreció una bebida, vino blanco. La botella ya estaba abierta y el vaso, que era pequeño, servido. No vi ni cómo la abrió, ni cómo lo echó en el vaso. Estaba exageradamente amargo y bebí, pero no mucho».

«Se puso frío, serio»

Enseguida comenzaron los mareos. «Él me dijo que no quería usar preservativo, pero yo me negué. Cada vez que decía que no, me insistía en que me hiciese otra raya y que bebiese del vaso. Había música puesta de fondo, y yo cada vez la oía más acelerada», aumentando su angustia. «Le dije que estaba mareada, que necesitaba sentarme, pero él seguía con que no quería usar preservativo y con que consumiera cocaína». En esa situación, se le acercó y «me introdujo con el dedo cocaína bajo la lengua, sin que me diese tiempo a pararlo».

Justo a continuación, explicó la testigo, en un relato sereno, coherente y sin fisuras, «intentó meterme cocaína en la vagina, y yo le dije que no. Él me decía que era para pasárnoslo bien, que no pasaba nada». La joven empezó a asustarse, porque «cuanto más me negaba, peor se ponía. Ya no era el chico simpático de cuando me subí al coche. Estaba frío, serio», mirándola fijamente.

«Estaba muy, muy, muy pesado, así que accedí a hacerme la última raya. Me fui hacia la mesilla de noche y ya no recuerdo nada más». Lo que ocurrió a continuación, solo lo sabe el presunto asesino en serie.

Cuando la víctima se despertó, «él estaba encima de mí, desnudo al menos de cintura para arriba. Yo estaba desnuda. Me estaba dando como bofetadas en la cara. Me dijo que fuésemos al baño. Las piernas no me sostenían y él tenía que ir sujetándome. Me cogió medio en brazos y me metió en la bañera. Me mojó con agua y me enjabonó por todas partes, insistiendo en las axilas, en los pies, en la vagina... [son los puntos en los que solía embadurnar a las mujeres, según el relato de otras víctimas]. Por todas partes».

Quiso continuar la fiesta

Luego, «me ayudó a ir al sofá, y allí me dijo que había estado inconsciente y que me habían cambiado las facciones. Yo me asusté. Me dijo que había estado así 20 minutos. Le reproché que por qué no había llamado a una ambulancia y entonces me dijo que solo habían sido 5 minutos». La joven se fue a una habitación contigua y contó por Whatsapp a una amiga lo ocurrido. Gracias a ello, por la hora de esa conversación y el tiempo que estuvo desconectada de esa aplicación, se sabe que, en realidad, estuvo totalmente inconsciente entre una hora y hora y media como mínimo.

«Cuando salí, volvió a decirme que siguiéramos con la fiesta, y yo, obviamente, le dije que no, que me quería ir». Accedió, como habían pactado, a llevarla de nuevo a València, adonde llegaron «a las diez o la once» de la mañana siguiente, por lo que pasó ocho largas horas en el piso de l’Olleria.

Nada más subir al coche, «me pagó los 100 euros». Pero no era así. Ya en casa, la joven se dio cuenta de que en su bolso seguía llevando los mismos «mil euros en billetes de 50» que tenía la noche anterior, por lo que sabe «que me robó 100 euros de mi cartera, seguramente cuando estaba inconsciente, y luego me pagó con ese dinero». Como el resto, la joven no denunció en el momento. A los pocos días, él intentó contactar de nuevo con ella «pero ya lo tenía bloqueado».

Un año después, cuando su fotografía salió pixelada en televisión, «mis padres me alertaron al darse cuenta de que lo que contaban que hacía él se parecía mucho a lo que me había pasado a mí. Pero su foto salía pixelada y no le veía la cara. Unos días después, lo busqué en el móvil y lo vi en una fotografía de una noticia sin pixelar y lo reconocí inmediatamente». Ayer, en la sala, también: «Sí, es ese. El de la camisa a cuadros». «A partir de ahí», rememoró ayer, «me fui a la Guardia Civil».