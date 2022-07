«No es violencia de género, yo no soy un maltratador. Me he cargado a la mujer de mi vida. La violencia de género me parece mal, la he respetado. Yo no lo achaco [el asesinato de su pareja, Cristina, que reconoce] a la violencia de género, lo achaco a los trastornos depresivos. Una persona en su sano juicio no hace eso».

Así resume Alberto L. H., de 36 años, el asesinato de la que era su pareja desde hacía solo dos meses, Cristina, a la que mató utilizando una piedra grande, tres cuchillos, una tijera y el cinturón del albornoz en el ático alquilado por él, en la calle Conde de Altea (l’Eixample, València), en la noche del 2 al 3 de diciembre de 20121. El investigado intentó por todos los medios desvincularse de la evidencia de que el crimen de su novia era de índole machista durante las dos entrevistas mantenidas con las forenses de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), a quienes la jueza que lleva el caso, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de València encargó una valoración para conocer, principalmente, si Alberto L. H. sufre algún trastorno mental que pudiese convertirlo en inimputable en un proceso penal, que no es el caso, según concluyeron las dos profesionales. Pero el informe debía indagar también, y lo hace, si el homicidio de la joven, que tenía 30 años, se ajusta a los cánones de la violencia de género, más allá de que víctima y autor tuviesen un vínculo sentimental, o si hubo una motivación distinta y ajena a esa relación de pareja. La conclusión es que se encuadra completamente dentro de la violencia machista. La autora de informe, la psiquiatra y médica forense que dirige además la UVFI, recoge en su valoración que el asesino confeso «señala conductas propias del agresor en violencia de género (control, celos, separación...)», pero que se aferra a que «él no es un maltratador». Controlador, agobiante... La conclusión llega, además, a partir de lo que han ido declarando durante la investigación las personas más próximas y que mejor conocían a la víctima. De hecho, las forenses no solo basan sus conclusiones en las dos entrevistas mantenidas con el imputado en dependencias del Instituto de Medicina Legal de València los días 14 de febrero y el 1 de abril, sino que además han tenido en cuenta el atestado del grupo de Homicidios de la Policía Nacional –además de otros documentos que obran en la causa–, todos los informes médicos previos y posteriores de los hechos, así como documentación aportada por el centro penitenciario de Picassent a solicitud de la magistrada. Por esa razón, cuentan con las declaraciones en sede policial y judicial de la hermana de Cristina, de sus amigas o de la asistenta de los padres de la víctima, que también se ocupaba de asear el ático de Alberto L. H. precisamente a petición de la joven. También recoge las del hermano y las del padre del asesino confeso. La hermana de Cristina cuenta que «en las últimas semanas, Alberto se mostraba muy controlador» con ella «respecto de su teléfono móvil» y eso a la joven «le generó ansiedad». Las amigas son quienes más se extienden en ese análisis. Explican que ella entendía que la relación era «idílica», pero, al mismo tiempo, que «se sentía muy agobiada», porque «siempre quería estar junto a ella, no dejándola ir sola en ningún momento, teniéndola abrazada todo el tiempo». Aseguran que «Alberto estaba obsesionado con ella» y que incluso «quería entrar a trabajar con Cristina, pero a ella le parecía agobiante estar todo el día juntos». «La impresión de las amigas», recoge el informe, «es que ambos estaban bien, pero Alberto quería llevar la relación más lejos». También que las amigas de la joven describen la forma de entender la relación de Alberto «como una obsesión. Ella quería relacionarse con otras personas. Él incluso ya quería casarse con él, cosa que ella no quería porque no tenía la sensación de enamoramiento. Y a Cristina no era fácil que le obligaran a hacer algo que ella no quisiera». En otro momento, explican que él le resultaba «acaparador y empalagoso» y que él le controlaba el móvil y pretendía que «se saliera del Tinder», precisamente la aplicación que a Alberto le había permitido conocer a la chica. Por qué no llamó al 112 La situación de control se entiende mejor con un dato. Alberto y Cristina habían empezado a salir solo dos meses antes, y aunque estaba «feliz» con él, no llevaba bien el control y las expectativas de Alberto, precisamente porque estaban aún empezando a conocerse. Cristina había tenido más parejas y, para él, cinco años más mayor, esta era su «primera relación estable» a sus 35 años, refieren tanto su padre –que no llegó a conocer a Cristina–, como sus amigos y su hermano, quien lo verbaliza diciendo que «no conoce relación con otra mujer antes de Cristina». La empleada de hogar, una de las últimas personas que habló con él antes del asesinato de Cristina, hace un relato coincidente con los anteriores. La mujer fue a limpiar el jueves 2 de diciembre, horas antes del crimen. Afirma que «le extrañó la actitud de él, que no habló para nada. Estaba todo el rato controlando a Cristina, la agarraba del brazo, del cuello», como si fuese «en plan cariñoso, pero no procedía en ese momento». Esa noche, después de cenar y tener un momento de intimidad, y cuando la joven ya se había dormido, acabó con su vida con una violencia inusitada. Después, se descolgó desde la terraza y acabó cayendo al patio del restaurante italiano ubicado en el bajo de la finca. Según él, saltó, pero no se mató, algo poco probable siendo un séptimo piso. Una vez abajo, llamó al 112, pero solo para pedir asistencia para sí mismo («cuando estás herido tienes siempre el primer impulso de avisar», se justifica). De hecho, ni a lo sanitarios ni a la Policía, ante la que simuló estar robando, les habló del cuerpo de Cristina, que no fue descubierto hasta 24 horas después y porque su familia denunció su desaparición. Mientras llegaba la Policía, incluso bebió algo en el restaurante «para relajarme». Y cuando la psiquiatra le pregunta por qué no llamó al 112 antes, cuando aún estaba en casa con el cuerpo de la que él describe como su «novia, contesta con evasivas y se calla.