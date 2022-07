«No es violencia de género, yo no soy un maltratador. Me he cargado a la mujer de mi vida. La violencia de género me parece mal, la he respetado. Yo no lo achaco [el asesinato de su pareja, Cristina, que reconoce] a la violencia de género, lo achaco a los trastornos depresivos. Una persona en su sano juicio no hace eso».

