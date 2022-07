Jorge Ignacio P. J. trató ayer de aprovechar el derecho a última palabra de los acusados para dar lástima a los miembros del jurado, como si él fuera la víctima y no el verdugo. «Es que estoy muy emocionado», dijo después de una pausa para preparar su actuación. En un vano intento por romper a llorar, que fue frenado por su propia abogada, tras un intercambio tenso de miradas, el presunto asesino volvió a insistir: «Lo único que puedo decir es que no he que quitado la vida a nadie, que no le he puesto rocas de cocaína a nadie en sus genitales y que no he violado a nadie». «Siento mucho el dolor que pueda estar pasando la familia de Marta porque no se ha encontrado su cuerpo, pero yo dije todos los detalles, y no tengo nada más que decir», concluyó de forma fría.