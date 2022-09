🟣 Agents de la Unitat de Convivència i Seguretat i el grup #GAMA van detindre dissabte passat a un home per un presumpte delicte de violència de gènere cap a la seua ex parella a la qual va insultar i va llançar una cadira en una terrassa sent auxiliada per cinc persones. pic.twitter.com/eMbo4t9jkm