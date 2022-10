La detención de Jorge Alfredo Minaya, de origen peruano y nacionalidad española, ha sido posible gracias a la investigación iniciada en València por la Policía Nacional, después de que la ex pareja de Karla denunciase su desaparición en la comisaría de Abastos el pasado 27 de septiembre. Según esa denuncia, Karla tuvo el último contacto con su madre el 22 de septiembre, un día antes de su regreso a València, ciudad en la que ha vivido la mayor parte de su vida y donde iba a pasar unos días con su familia antes de regresar a Londres para reincorporarse a su trabajo. Pero nunca llegó.

En la denuncia, la ex pareja de Karla, que reside en València con la hija que tienen en común, una niña de 10 años -con ella, ya son 25 los huérfanos este año por la violencia machista; 362 desde 2013-, ya avanzaba que la valenciana se había trasladado a Londres hace un año, por cuestiones laborales, y que allí había iniciado una relación sentimental con Jorge Alfredo Minaya, a quien conoció porque era una de las personas con las que compartía piso en el alojamiento que encontró en el área metropolitana al este de la capital londinense.

La ex pareja también comunicó a la Policía Nacional en València que Karla y su novio habían viajado en septiembre a Perú, país de origen del asesino machista confeso, para conocer a su familia y su país, donde visitaron, entre otros lugares, el emblemático complejo de Machu Picchu, en Cuzco.

Las gestiones iniciales llevadas a cabo por la Policía Nacional de València determinaron que el novio había regresado solo desde Perú al Reino Unido el 4 de octubre, después de un complejo periplo por Suramérica que comenzó con el vuelo SK803 de Sky Airline de Lima a Santiago de Chile el 1 de octubre. Desde la capital chilena tomó otro vuelo con destino a Londres, adonde llegó el día 4, tras hacer escala en Sao Paulo, en Brasil.

Los agentes constataron que ese viaje lo hizo solo y que solo entró en el espacio Schengen. Ni rastro de Karla que, según la información internacional de movimiento de personas, no llegó a salir de Perú. Pero tampoco se había comunicado después del 22 de septiembre ni con su madre, ni con su hermano, que reside en Ohio (Estados Unidos), ni con su hija o el padre de esta, lo que, unido a algunos datos aportados por los familiares de la mujer acerca de la relación opresiva con Jorge Alfredo Minaya, dispararon todas las alertas.

Karla tenía un grupo de Whatsapp con su familia que les permitía estar constantemente comunicados entre sí a pesar de las distancias. De hecho, ese fue el medio por el que la mujer les fue narrando todo el viaje a Perú con su novio y enviándoles fotos, o bien sola o bien con él. También fue a través de ese grupo como supieron que el día 22 habían cogido un taxi desde Lima para ir a casa de la abuela de Jorge Alfredo Minaya. Después, el silencio más absoluto y el regreso en solitario del sospechoso a la capital británica.

Así las cosas, dado que la pista de Karla se perdía en el país andino, la Jefatura Superior de Policía de València se puso en contacto con la Policía Nacional de Perú y le transfirió toda la información, lo que derivó en la apertura de una investigación al otro lado del Atlántico. Así mismo, se activó a las autoridades británicas para que localizaran al sospechoso, al menos para interrogarle sobre el paradero de su novia, y que estuvieran atentos a sus movimientos.

Pero fue la familia de Karla quien logró el paso definitivo para localizarla y propiciar la detención de su asesino. Fue el pasado 14 de octubre. Erik, el hermano de Karla, logró hablar finalmente hablar con Minaya, quien acabó confesándole que había matado a su hermana y revelándole, solo después de que se lo suplicara, que la había enterrado en el patio de la casa de su abuela, en Villa Nazareth, un remoto y humilde conglomerado de casas a las afueras de Lomas de Carabayllo, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima y que se ubica 30 kilómetros al norte de la capital peruana.

La dura conversación con el hermano de Karla





Erik Zelaya, el hermano de Karla, fue quien logró que el presunto asesino de su hermana le confesara no solo el crimen, sino, sobre todo, qué había hecho con su cuerpo. El audio, difundido por varios medios en Perú, se resume en este extracto:





Erik: "Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está”.





Jorge Alfredo: “Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie".