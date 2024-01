¿Por qué un hombre acabaría con la vida de su propio hijo asestándole 27 cuchilladas, mientras al otro lado de la línea telefónica su exmujer y madre del niño escucha el crimen sin poder hacer nada para evitarlo? Podemos pensar que solo una mente enferma puede llegar a hacer semejante brutalidad, como así lo sostiene la defensa de José Antonio A. C., el parricida confeso de Sueca. Pero si había alguna duda al respecto, ayer los médicos forenses expertos en psiquiatría descartaron que el acusado padezca patología alguna o estuviera influenciado por el alcohol. «Hay personas malas, que hacen cosas malas sin estar enfermas», remarcó la jefa de las unidades de valoración forense integral (UVFI), Purificación Beltrán. José Antonio «sabía lo que hacía, no presenta ningún trastorno mental, es maldad», concluyeron los forenses.

De las entrevistas psiquiátricas con el procesado los especialistas llegaron al convencimiento de que el parricida es perfectamente imputable y no tenía alteradas sus facultades cognitivas y volitivas el día 3 de abril de 2022 cuando mató a su hijo tras convencer a su exmujer con engaños para que lo llevara a su domicilio en Sueca, para así celebrar juntos el cumpleaños del menor.

Un crimen de violencia vicaria premeditado

Los forenses aprecian también una premeditación en el crimen. Hacía semanas que la propia víctima, de la cual tenía una orden de alejamiento por una condena de malos tratos –que quebrantaba el acusado de forma sistemática con mensajes, llamadas y hasta yendo al colegio del menor– había notado que el acoso mermaba. José Antonio ya había decidido que la forma de causar mayor daño a su expareja era matando al hijo de ambos, lo que más quería María Dolores en este mundo. Ese día no tenía nada preparado para celebrar el cumpleaños, ni tan siquiera comida, «lo que parece indicar que el único fin era matar al niño», señalaron los especialistas. «Sabía perfectamente lo que hacía y lo hizo porque quiso, sin tener alteradas ninguna de sus facultades mentales», incidieron ante las preguntas de la defensa, que plantea un posible trastorno mental transitorio.

A los forenses también les llamó la atención la nula reacción emocional al hablar de su hijo. De hecho, solo se refiere a él por su nombre, Jordi, en una sola ocasión en las tres entrevistas médico forenses. "El xiquet ja estaba mortet, el pobret", les dijo a los forenses, sobre los motivos de por qué no abrió la puerta.

En las entrevistas psiquiátricas el acusado mostró una «nula reacción emocional al hablar de su hijo»

De igual modo, los forenses lograron desenmascarar las mentiras del acusado y su intento por introducir unos supuestos delirios que no se sustentan. En una primera entrevista les dijo que estaba «endemoniat» y en la segunda que era «diabolic». Siguiendo con este intento de aparentar una locura, el acusado dijo que su cuajado lo estaba envenenando. Todo mentiras, De hecho, en el test de personalidad el parricida también puntuó muy alto en simulación.

Respecto de la víctima del maltrato, a quien también valoró el ejemplo multidisciplinar de la UVFI, los peritos señalaron que María Dolores «tenía todos los indicadores del maltrato habitual», acreditados tanto por las experiencias personales que ella contaba como por los mensajes amenazantes y manifestaciones de testigos de su entorno. «Había aprendido a vivir con los insultos y las agresiones sexuales».

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y la popular solicitan para el acusado la prisión permanente revisable, la mayor pena que contempla el Código Penal, por el asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de edad (menos de 16 años). La fiscal detalló en su informe las pruebas que acreditan cada uno de los delitos que se le imputan, como las amenazas, el maltrato habitual y el quebrantamiento de condena.

Sobre el delito de asesinato, Rosa Guiralt remarcó que el ensañamiento quedó probado con la exposición del informe de autopsia. "Hubo cuchilladas que lo único que buscaban era causar más sufrimiento al niño", puntualizó sobre las 27 cuchilladas, muchas de ellas defensivas, y la última de ellas mortal de necesidad en el cuello.

Sobre las agravantes de parentesco y género, que también aprecia, no hay duda alguna. De hecho, el propio acusado reconoció le primer día que de no haberle dejado su expareja, el hijo de ambos seguiría vivo.

Respecto la atenuante de confesión que solicita la defensa, las acusaciones mantienen que no cabe, ya que solo ha reconocido lo que era evidente que no podía negar con el cuerpo sin vida del pequeño en la casa cosido a cuchilladas cuando entraron los agentes de la Guardia Civil al inmueble. Los mismos testigos que no apreciaron signo alguno de que estuviera ebrio.

"El acusado ni siente ni padece, solo se quiere a sí mismo", remarcó la fiscal sobre su actitud impasible durante le juicio, que el letrado de la defensa atribuyó a la medicación que está tomando en prisión.

Por su parte la letrada de la acusación, considera que hay además de ensañamiento, alevosía. Dada la desproporción de fuerzas entre el acusado y su víctima, un niño de solo once años, y por el arma blanca empleada.

El acusado aprovechó su turno de última palabra para pedir perdón a su exmujer, a la familia de ella, a su padres y a «toda la societat valenciana» y decir por primera vez que estaba drogado. «En eixos moments estava begut i drogat, demane perdó, estic molt arrepentit per la mort del meu fill». Cuando la magistrada le ofreció más tiempo por si quería añadir algo más, volvió a repetir las mismas palabras como si fuera un robot sin ningún atisbo emocional en ellas.