En el emocionante viaje de adquirir una casa, uno de los pasos más cruciales es asegurarse de contar con la asesoría hipotecaria adecuada, ya que el mundo de las hipotecas puede ser complejo y abrumador para los compradores primerizos y experimentados, y el hecho de no contar con ellos y firmar cualquier hipoteca que se nos presente, frecuentemente implica un costo significativo. En este contexto, los servicios de un bróker hipotecario se destacan como una herramienta esencial para aquellos que buscan obtener la mejor oferta financiera y facilitar el proceso de compra de una propiedad, más aún en los tiempos actuales. En este artículo, exploraremos los beneficios fundamentales de contratar a un bróker hipotecario con uno de ellos, Raimundo Martínez de RTG Finance y por qué, se ha vuelto imprescindible contar con sus servicios antes de dar el gran paso.

PREGUNTA (P.) Vuestra figura es relativamente nueva y ante el desconocimiento, ¿cuándo se debe recurrir a vuestros servicios?

RESPUESTA (R.) Lo recomendable es contactar con nosotros nada más haber decidido comprar. Se comete un error muy común, que es empezar la casa por el tejado, y nunca mejor dicho. Se comienza a pensar en la hipoteca después de visitar los pisos y eso, además de ser muy arriesgado, suele costar el dinero. Siempre hay que empezar las operaciones desde sus cimientos y lo primero es tener el importe para comprar la casa, esto, que parece tan simple y lógico, no se está haciendo y nos encontramos con muchos clientes que pierden la señal o las mismas arras por no llegar a tiempo a la firma o haber elegido una casa que por su precio, está por encima de sus posibilidades financieras. Hay que comenzar por disponer del dinero para comprar y saber a lo que se puede aspirar, además, esto da una gran ventaja que ahorra costes, que es poder señalizar rápidamente y sin riesgo aquellas propiedades que por precio, se sabe que durarán poco en el mercado, porque si no se hace en el momento, otro interesado lo hará.

P. Contratar un bróker hipotecario o asesor de crédito inmobiliario puede parecernos costoso, ¿quiénes lo deberían hacer?

R. Precisamente es justo lo contrario, un asesor es la única figura actual que tiene poder para hacernos ahorrar mucho dinero, ya que el cometido del director de oficina bancaria es hacer que la entidad, obtenga el mayor beneficio posible, por lo que, evidentemente, ahorrarle a su cliente no es precisamente su labor, aunque lo parezca. Además de ello, al no disponer el comprador mucho más con lo que comparar, se encuentra en sus manos y una vez más, implica gastos. Normalmente, un cliente que está interesado en obtener una hipoteca no suele buscar otra opción la semana siguiente. Por lo tanto, resulta lógico que los bancos busquen maximizar los beneficios en cada transacción. Sin embargo, RTG Finance, sí, porque nos topamos con esto de manera continua, siempre y cuando nos den unas condiciones inmejorables y que nuestros clientes se beneficien de ello, es cuando elegimos la entidad. Nosotros disponemos de otras entidades bancarias con las que comparar y todo ello nos da poder de negociación, de este modo, todos salimos ganando, el cliente porque obtendrá una hipoteca barata, el banco porque hará muchas más con RTG Finance y evidentemente nosotros porque tendremos más clientes.

Nuestros honorarios están cubiertos mediante el ahorro que les brindamos y ello no suele ser más del 10% de todo el importe, que dejarán de pagar, en consecuencia, cualquier persona que quiera una hipoteca son los que deberían acudir a RTG Finance.

P. Hay muchas páginas en internet que también ofrecen los mismos servicios y no cobran honorarios, ¿cómo es posible?, ¿son también brókeres hipotecarios?

R. Efectivamente, y me alegra que me hagas esa pregunta, ellos también son brókeres hipotecarios o más concretamente Intermediarios de Crédito Inmobiliario, lo cual, para poder operar, existen unas regulaciones dadas por el Banco de España, incluido un examen para poder acreditarlo. La distinción radica en que aquellos que afirman no cobrar directamente al cliente obtienen su remuneración a través de acuerdos con los bancos, lo que indirectamente repercute en el cliente mediante condiciones notablemente más costosas. Ellos, al trabajar exclusivamente con ciertas entidades bancarias, y ser ellos quienes les pagan, no es la mejor manera de beneficiar al cliente final, pues necesitan asegurar la satisfacción de la institución financiera. Por el contrario, RTG Finance no tiene esa limitación y trabajamos con todos los bancos, y de todos ellos, quien nos presente la oferta más favorable, será la opción a elegir para beneficiar a nuestro cliente.

P. Hoy en día es complicado tener ahorrado todo el importe para los gastos, ¿es posible obtener una hipoteca por el valor total de la casa?

R. Por su puesto, además, financieramente es lo más sano, ya que si se cuenta con ahorros, es importante seguir conservándolos para cualquier contingencia que surja, y si no se dispone de ellos, el mismo bien, una vez adquirido, se van obteniendo ganancias patrimoniales, pues las propiedades suben de precio, a la vez que el coste de la vida. En 15 años, por ejemplo, la inversión habrá subido de valor, mientras que en la hipoteca seguirás pagando el valor de la compra inicial.

Nosotros podemos llegar a ese 100% y de hecho, cualquier banco puede también, el problema es que llegar a ello en una oficina bancaria es muy difícil, a no ser que se sea un cliente prioritario. También, incluso, aumentar plazos. Los directores de oficina tienen restricciones en sus funciones y hacen todo lo posible dentro de sus capacidades, por lo que hay que ponerles las cosas fáciles y darles argumentos para que puedan aceptar ciertas condiciones y tengan armas para convencer al departamento de riesgos. Es más fácil hacerlo mediante RTG Finance porque al fin y al cabo, si nos aceptan una hipoteca del 100% saben que la próxima operación será menos dificultosa.

P. Si lo primero que hay que hacer es tener la hipoteca aprobada antes de empezar a visitar los pisos, ¿por qué las inmobiliarias no están dando este servicio?

R. Lo desconocemos, y es evidente que se debería comenzar por este trámite. De cualquier manera, cada vez hay más inmobiliarias que lo realizan de una forma no profesional como nosotros. Eso les ayudaría a tener la fidelidad del cliente, aumentar sus ingresos dando el servicio, control total sobre la venta y sobre todo ahorrar muchísimo dinero a sus clientes, ya que el ahorro no está tanto en el descuento que realiza sobre el inmueble, sino en el dinero que dejarán de pagar todos los años mientras dure la hipoteca, lo cual representa miles y miles de euros. Por supuesto, estamos más que abiertos a colaborar con todas aquellas inmobiliarias que nos contacten y les animamos a hacerlo.

P. Muchas veces es difícil para el cliente obtener una hipoteca, ¿es más fácil mediante un bróker como vosotros?

R. No es que sea más fácil, el cliente es el mismo, lo que ocurre es que solicitarlo con nuestra ayuda, aumenta muchísimo las posibilidades, y no solo por el número de bancos a los que vamos a pedir la hipoteca, sino también porque vamos a elaborar un perfil atractivo para los bancos y vamos a preparar las condiciones idóneas para ello. Por ejemplo, comprobamos los impagos antes, y si los hubiese, los intentamos regularizar antes de que la entidad lo detecte o alargamos préstamos personales que se pudiesen tener y entorpezca la concesión de la hipoteca. En resumidas cuentas, lo que hacemos es preparar la operación con anterioridad, y naturalmente, si se aborda de esta manera, resulta considerablemente más sencillo.

P. Hoy en día están los intereses más altos y muchas familias están pagando mucho más que hace años, ¿cómo un bróker como vosotros les puede ayudar?

R. Las situaciones económicas cambian y lo que antes era barato, pues se apostó por el interés variable, hoy en día es muy caro. De la misma manera, nosotros nos encargaríamos de cambiar esas condiciones con el objetivo de que los clientes abonen considerablemente menos, sería el mismo caso, pues estaríamos hablando de una nueva hipoteca o de una renegociación. Afortunadamente, con la nueva Ley Hipotecaria que se aprobó, todo esto se hace mucho más sencillo y económico de lo que parece, pero evidentemente seguimos en las mismas, lo más importante sería el obtener las mejores condiciones con la nueva hipoteca y ahí es donde también entramos nosotros.

