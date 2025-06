Invinja: dónde están hoy las verdaderas oportunidades inmobiliarias en Valencia

Invinja cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria. La reconocida inmobiliaria activa desde 1987, ha sido testigo y protagonista de la evolución del mercado de la vivienda en Valencia, se ha convertido en un referente indiscutible en la zona de Ronda Norte de Valencia.

Su trayectoria no solo se apoya en la experiencia, con más de 2.000 operaciones cerradas con éxito, sino también en una capacidad de adaptación constante a los vaivenes del mercado.

Gestionan todo tipo de bienes inmuebles, desde casas de pueblo, chalets y parcelas rústicas y urbanas, hasta locales comerciales, naves industriales, viviendas o incluso edificios completos, su versatilidad en la gestión inmobiliaria es tan amplia como el conocimiento que tienen del territorio.

Su experiencia les ha permitido abordar tanto operaciones pequeñas como transacciones de gran volumen, superando en muchos casos el millón de euros, siempre con una clientela sólida que respalda su profesionalidad.

Esta versatilidad y conocimiento les otorgan una perspectiva privilegiada sobre los retos y oportunidades actuales del sector, en un momento especialmente complejo para compradores y arrendatarios.

Conversamos con D. Javier Pascual, gerente de Invinja, para entender cómo ven el momento actual del mercado, qué tipo de inmuebles están marcando la tendencia y qué consejos ofrece a quienes desean entrar o moverse en el sector inmobiliario en este 2025.

Pregunta.- ¿Cuál es su visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario?

Respuesta.- Desde Invinja lo tienen claro: no estamos ante una etapa fácil. “La situación actual es muy complicada”, nos comentan. Por un lado, la demanda de alquiler ha alcanzado cifras elevadísimas, lo que ha disparado los precios. Al mismo tiempo, la compra de vivienda se ha encarecido también, no solo por el coste del inmueble, sino por las condiciones que imponen los bancos: cada vez más exigentes, más restrictivas.

Para ellos, el diagnóstico está claro: “La solución pasa por una intervención directa del Gobierno. Es necesario volver a desarrollar vivienda de protección oficial. Eso aliviaría la presión de la demanda y permitiría a muchas personas acceder a una vivienda digna.”

Pregunta.- ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en su zona actualmente?

Respuesta.- A diferencia de otras áreas más especializadas, Invinja se mueve en un entorno con una demanda muy diversa. “Pisos de alquiler, pisos en venta, parcelas urbanas, casas de pueblo… incluso locales comerciales que ahora se compran para cambio de uso”. Esto último, explican, es una vía alternativa que muchas personas están explorando para abaratar el coste de acceder a una vivienda: reformar un local puede ser más económico que comprar una casa desde cero.

Pregunta.- ¿La oferta está siendo capaz de responder al ritmo de la demanda?

Respuesta.- La respuesta es rotunda: no. La demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible. En muchos casos, lo que llega al mercado se reserva o vende en cuestión de días, sobre todo en lo que respecta al alquiler. “La gente busca, necesita vivienda, pero el parque inmobiliario disponible no da abasto. Y eso tiene consecuencias para todos.”

Pregunta.-¿Cuáles son los principales retos del sector en este momento?

Respuesta.- Invinja no oculta la realidad: “El reto, sinceramente, es sobrevivir”. La incertidumbre económica, las políticas cambiantes y un mercado en constante transformación ponen a prueba incluso a los profesionales más experimentados. La palabra “convulsa” define bien este momento, donde cada operación requiere más preparación, más esfuerzo y más acompañamiento.

Pregunta.-¿Dónde están ahora mismo las oportunidades del mercado?

Respuesta.- A pesar del contexto, siguen existiendo buenas oportunidades, sobre todo para quienes saben mirar con perspectiva. “Parcelas, chalets y terrenos rústicos están ofreciendo posibilidades interesantes. Hay menos competencia en estos segmentos, y todavía es posible encontrar propiedades con buen potencial a precios razonables.”

Pregunta.- ¿Qué le dirían a alguien que quiera comprar, vender o alquilar ahora mismo?

Respuesta.- Desde Invinja no dan rodeos: “Quien quiera comprar, que empiece por ahorrar. Hoy en día, necesitas al menos el 30% del valor del inmueble antes de que el banco te dé el sí.” Eso implica no solo esfuerzo financiero, sino también planificación. “Nuestra recomendación es que se asesoren, que no se precipiten, y que se rodeen de profesionales que conozcan el terreno. Eso puede marcar toda la diferencia.”

Con más de 2000 operaciones cerradas y casi cuatro décadas de experiencia, Invinja ha sabido mantenerse fiel a una forma de hacer las cosas: atención personalizada, conocimiento profundo del territorio y capacidad de adaptación. Su éxito no está solo en los números, sino en la confianza que han generado generación tras generación. Para quienes buscan orientación directa y cercana, D. Javier Pascual y su equipo está disponible en Carrer de Blasco Ibáñez 96, en Burjassot, y puedes contactar a través del teléfono 699 921 599,

En tiempos inciertos, volver a confiar en quien lleva toda la vida en el terreno puede ser, una vez más, la decisión más segura.