Apartamento turístico ideal para disfrutar del Mediterráneo: amplio piso con terraza, piscina y a 100 metros del mar

En el corazón de la Comunidad Valenciana, específicamente en Oliva, se halla un apartamento que redefine el concepto de confort frente al mar. Con una ubicación privilegiada a solo 100 metros de la serena Playa de Aigua Blanca, esta elegante vivienda en planta ático no solo ofrece un espacio de retiro, sino una experiencia de vida verdaderamente inigualable.

Una vivienda con características sobresalientes

Alquiler de piso en Oliva, Playa de Aigua Blanca / Tucasa.com

Este apartamento, destacado tanto por sus vistas como por sus comodidades, se extiende en una superficie de 87 metros cuadrados que albergan tres dormitorios bien distribuidos y dos modernos baños con ducha. Cada habitación ha sido diseñada pensando en el máximo confort, equipadas con ventiladores de techo, garantizando una atmósfera fresca incluso en los días más cálidos del verano valenciano. Para aquellos que valoran la tecnología, la conexión wifi y la antena parabólica ofrecen la posibilidad de disfrutar de canales de televisión internacionales sin interrupciones.

Disfrute de espacios exteriores únicos

La mágica atmósfera de este apartamento se extiende al exterior, donde una terraza de tamaño generoso y un solárium privado en la planta superior permiten absorber la esencia del Mediterráneo bajo el reluciente sol de la región. La suave brisa marina complementa la experiencia, convirtiendo cada momento en un recuerdo memorable.

Comodidades de primera clase

Alquiler de piso en Oliva, Playa de Aigua Blanca / Tucasa.com

Entre las características adicionales que elevan esta vivienda a un nivel superior se encuentran instalaciones como una amplia piscina comunitaria y un garaje cerrado independiente, proporcionando no solo comodidad, sino también seguridad para los residentes. Las modernas facilidades de cocina, que incluyen inducción, microondas, horno y lavavajillas, permiten elaborar desde las delicias culinarias más sencillas hasta las más exquisitas.

Entorno ideal para el ocio y la tranquilidad

Playa de Aigua Blanca / Tucasa.com

La Playa de Aigua Blanca no es solo un telón de fondo atractivo, sino que ha sido galardonada repetidamente con la Bandera Azul de la Comunidad Europea, destacándose por su fina arena dorada y su entorno natural impecable. Los pintorescos chiringuitos, junto a un paseo marítimo estratégico, ofrecen una vista panorámica perfecta para disfrutar de bebidas refrescantes sin perder de vista el mar cristalino. Este idílico paraje es perfecto para los amantes de los deportes náuticos y aquellos que buscan un ambiente tranquilo, haciendo de cada visita una experiencia completa y satisfactoria.

Condiciones de la reserva

La propiedad, ubicada en una zona de gran demanda, se ofrece para alquiler vacacional a un valor de 679 € por semana. Las condiciones de reserva son flexibles, permitiendo cancelaciones gratuitas hasta 29 días antes de la entrada. Este nivel de flexibilidad asegura que pueda planificar su estancia con total tranquilidad. Para mayor información, visite el siguiente enlace: Apartamento en Oliva.

Oliva, con su combinación de belleza natural y amabilidad del clima, se presenta como una opción ideal para quienes buscan un refugio temporal o un destino vacacional para recordar. Este apartamento, tanto por sus características interiores como por su entorno, asegura una vida plena en un marco de paz y serenidad. No pierda la oportunidad de hacer de este lugar su próximo destino.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.