Marblau Inmobiliaria, referente inmobiliario en Gandia desde 1983

En Marblau llevamos en el sector inmobiliario desde 1983, acumulando casi 42 años de experiencia en Gandia, tanto en la costa como en el interior.

Desde nuestros inicios, nuestro objetivo ha sido ir más allá de lo convencional. Fuimos pioneros en la implementación de sistemas de calidad (ISO 9001:2000) y en explorar nuevas formas de comercialización de propiedades. La profesionalidad y el servicio al cliente son los pilares sobre los que construimos nuestro trabajo.

Contamos con tres oficinas estratégicamente ubicadas: dos en la Playa de Gandia y una en el corazón de la ciudad. Esta presencia nos permite conocer cada rincón de la zona y ofrecer una cartera de productos amplia y variada, desde obra nueva hasta propiedades de segunda mano.

Nuestro equipo es nuestra mayor fortaleza. La mayoría de nuestros profesionales llevan más de veinte años con nosotros y reciben formación continua para estar siempre actualizados. Creemos firmemente que la clave del éxito reside en ofrecer asesoramiento especializado y un servicio integral de máxima calidad.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos ayudado a miles de clientes a encontrar su propiedad ideal, escuchando atentamente sus necesidades y prestando atención a cada detalle. Para nosotros, la satisfacción del cliente es lo más importante.

Situación actual del mercado inmobiliario en Gandia

El mercado inmobiliario en Gandia, tanto en la ciudad como en la playa, se encuentra en un momento de gran dinamismo y crecimiento. La demanda es alta y los precios han mantenido una tendencia alcista en los últimos años, convirtiendo a la zona en una de las más atractivas de la Comunidad Valenciana para invertir o adquirir vivienda, ya sea de primera residencia, segunda residencia o alquiler.

La combinación de una ciudad activa durante todo el año y una playa turística de primer nivel crea un ecosistema inmobiliario único y muy atractivo.

Tipos de inmuebles más demandados y perfil del comprador

Playa de Gandia: Principalmente, clientes nacionales interesados en segunda residencia o propiedades con alta rentabilidad turística.

La demanda se centra en pisos de tres o cuatro habitaciones, destinados a familias y profesionales que buscan estabilidad y servicios todo el año. Las zonas más solicitadas son el centro, Roís de Corella y Corea, por su proximidad a colegios, centros de salud y comercios. También crece el interés por chalets y adosados en urbanizaciones tranquilas en la periferia.

Oferta y demanda de vivienda

Ambos mercados comparten un reto común: la limitada oferta, especialmente de obra nueva.

En la playa , la falta de nuevos proyectos y la saturación de zonas con alto potencial han provocado subidas de precios constantes . Las propiedades en buen estado o recién reformadas se venden rápidamente.

En la ciudad, las viviendas céntricas y bien conservadas son escasas, lo que empuja los precios al alza, aunque a un ritmo más moderado.

Esta brecha entre demanda robusta y oferta limitada es el principal motor de la revalorización inmobiliaria en la comarca.

Principales retos del mercado

Playa de Gandia: Escasez de suelo urbanizable que limita la construcción de nuevas viviendas.

Falta de viviendas nuevas, incremento de los costes de construcción y normativa sobre vivienda habitual y apartamentos turísticos, que genera incertidumbre en los compradores.

Oportunidades actuales

A pesar de los retos, existen oportunidades interesantes:

Playa de Gandia: Alta rentabilidad mediante alquiler vacacional y posibilidad de adquirir propiedades de segunda mano para reformar y aumentar su valor.

Mercado estable ideal para inversión a largo plazo, con demanda constante de vivienda habitual y oportunidades de alquiler de larga duración.

Mercado estable ideal para inversión a largo plazo, con demanda constante de vivienda habitual y oportunidades de alquiler de larga duración. Público joven y profesional: La presencia del campus universitario y el crecimiento de la ciudad como centro de negocios abre oportunidades para alquiler de larga duración.

Recomendaciones para comprar, vender o alquilar

Para el comprador:

Playa de Gandia: ideal para segunda residencia o inversión turística, con rapidez en la decisión de compra.

Ciudad de Gandia: perfecto para vivienda habitual o inversión estable a largo plazo.

Para el vendedor:

Es un momento favorable para vender, con alta demanda.

Recomendamos reportajes fotográficos profesionales, tasación adecuada y asesoramiento de un experto local, colaborando con otros agentes para maximizar visibilidad y agilizar la venta.

Para inversores en alquiler:

Playa: alquiler vacacional de alta rentabilidad.

Ciudad: alquiler de larga duración, con la recomendación de contratar un seguro que garantice el cobro de rentas.

Por qué contratar un experto inmobiliario

Un experto inmobiliario no solo fija un precio, sino que realiza un análisis exhaustivo del mercado:

Evalúa ventas recientes de propiedades similares y la demanda actual.

Considera la ubicación, condiciones del barrio y atributos únicos de la vivienda.

. Define un precio competitivo y realista, evitando errores comunes de los portales inmobiliarios.

Además, ayuda a preparar la propiedad para la venta, incluyendo reparaciones, despersonalización y home staging, y crea material de marketing profesional (fotografías, vídeos, tours virtuales).

El agente gestiona la difusión de la propiedad en portales, redes sociales y bases de datos de compradores, filtra a los interesados reales, organiza visitas y se encarga de negociaciones y cierres.

Finalmente, guía en todos los trámites y documentación, conectando con abogados y notarios para que la transacción sea segura y transparente.

A continuación, presentamos los inmuebles más destacados:

Vive el Mediterráneo desde tu hogar en La Playa de Gandia

Terraza de piso en playa de Gandia / Tucasa.com

Imagina despertar cada mañana con el sonido del mar y abrir tu terraza para disfrutar de unas vistas infinitas al horizonte. Esta vivienda en primera línea de playa te ofrece exactamente eso: un hogar donde cada día se siente como vacaciones.

Con sus tres amplios dormitorios, dos baños completos y un luminoso salón con salida directa a la terraza, es el espacio perfecto tanto para familias como para quienes desean una segunda residencia de ensueño junto al mar. La cocina independiente con galería añade practicidad y comodidad al día a día.

Salón de piso en playa de Gandia / Tucasa.com

Además, cuenta con plaza de garaje, aire acondicionado, ventanas de doble acristalamiento y una reforma moderna que combina estilo y funcionalidad.

Ubicada en un entorno privilegiado, disfrutarás de la tranquilidad de la costa sin renunciar a todos los servicios: supermercados, restaurantes, transporte público y paseo marítimo a pie de casa. Aquí el Mediterráneo no es solo una vista, ¡es tu estilo de vida!

Precio: 395.000 €

Fantástica casa en Llocnou de San Jeroni

Casa en Llocnou de Sant Jeroni, La Safor - Gandia / Tucasa.com

Descubra esta hermosa casa ubicada en Llocnou de San Jeroni (zona de la Safor) una joya inmobiliaria que combina confort y estilo. La propiedad se asienta sobre una amplia parcela de aproximadamente 1.000 m², ofreciendo un espacio exterior ideal para disfrutar con familiares y amigos.

Con tres dormitorios bien iluminados y dos baños completamente equipados, la distribución interna está diseñada para maximizar el bienestar familiar.

Además, cuenta con una cocina funcional perfecta para los amantes del arte culinario; el salón-comedor es acogedor e invita a compartir momentos memorables junto a sus seres queridos.

Salón de casa en Llocnou de Sant Jeroni, La Safor Gandia / Tucasa.com

Las terrazas añadidas brindan vistas encantadoras y son perfectas para relajarse al aire libre o celebrar eventos especiales bajo el sol mediterráneo.

Esta casa no solo promete calidad habitacional sino también un entorno tranquilo que favorece la desconexión sin alejarse demasiado de las comodidades urbanas. Dispone de instalación para calefacción.

Precio de venta: 400.000 €

Apartamento en edificio Colonia Ducal, confort y ubicación privilegiada

Terraza de apartamento en edificio Colonia Ducal / Tucasa.com

Este apartamento situado en la primera planta del emblemático edificio Colonia Ducal, combina amplitud, funcionalidad y una ubicación inmejorable a pocos metros del mar. Una propiedad ideal tanto como residencia habitual como segunda vivienda, con espacios luminosos y perfectamente distribuidos.

Apartamento en edificio Colonia Ducal / Tucasa.com

El salón-comedor conecta con una terraza orientada al este, perfecta para disfrutar del sol de la mañana y de vistas despejadas. La cocina independiente ofrece practicidad en el día a día, mientras que sus tres dormitorios y dos baños completos garantizan comodidad para toda la familia.

El edificio se encuentra bien conservado y mantiene el carácter propio de la zona, con una atmósfera tranquila y residencial.

Precio: 265.000 €

¡Oportunidad única en el corazón de Gandia!

Casa independiente en la zona Centro / Tucasa.com

Esta espectacular casa independiente en la zona Centro ofrece 897 m² de superficie construida sobre una parcela de 392 m². La propiedad, en buen estado y construida en 2003, cuenta con cuatro amplios dormitorios y cuatro baños, ideales para una familia numerosa o para aquellos que buscan espacio y confort.

Terraza de casa independiente en la zona centro / Tucasa.com

El interior de la casa destaca por su salón-comedor luminoso y una cocina totalmente equipada. Además, dispone de una buhardilla que puede ser utilizada como espacio adicional o zona de juegos. Para los profesionales, un despacho perfectamente acondicionado. Los armarios empotrados en todas las habitaciones garantizan un almacenamiento óptimo.

La casa también cuenta con varias terrazas y un balcón, perfectos para disfrutar del clima mediterráneo. La calefacción con bomba de frío/calor asegura el máximo confort durante todo el año. En el exterior, encontrarás una barbacoa para reuniones familiares y un amplio garaje con capacidad para varios vehículos.

Ubicada en una zona céntrica, esta propiedad está cerca de todos los servicios necesarios: autobuses, centros médicos, colegios, hospitales, parques, supermercados y zonas infantiles. No pierdas la oportunidad de vivir en una casa que combina espacio, comodidad y una ubicación inmejorable. ¡Ven a visitarla y descubre tu nuevo hogar!

Precio: consultar

