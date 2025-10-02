Inversión inmobiliaria en Valencia: piso con 2 dormitorios, terraza y a un paso del centro

El mercado inmobiliario de la Comunidad Valenciana presenta una serie de oportunidades inigualables, cada una destacando en diferentes aspectos que pueden satisfacer tanto a inversores como a particulares. En este recorrido nos centraremos en dos viviendas con características únicas: un piso acogedor en el barrio de Campanar, València, y un espléndido ático en Oliva, ambos con ventajas evidentes que hacen que su adquisición sea una digna inversión.

Piso con terraza en zona Campanar, Valencia por 200.000 euros

Cocina de venta de piso en Campanar (Valencia) / Tucasa.com

En el corazón del histórico barrio de Campanar, en València, podemos encontrar una atractiva oferta para aquellos que buscan invertir a largo plazo. Situado en la Calle Monestir de Poblet, este piso con inquilino activo cuenta con un contrato de alquiler vigente por los próximos dos años. La propiedad, que se extiende sobre 76 m² construidos, ofrece una distribución equilibrada en un edificio con ascensor que data de 1974.

El interior del piso presenta dos habitaciones amplias y dos baños completos, que destacan por su diseño funcional. El salón comedor se beneficia de una significativa entrada de luz natural, complementada por una generosa terraza de 20 m² que invita al descanso. La cocina es independiente, permitiendo una cierta privacidad a la hora de cocinar.

Ubicado en una zona bien consolidada de Benicalap, la ubicación de esta vivienda garantiza acceso a una amplia gama de servicios, desde supermercados hasta centros médicos, así como zonas de esparcimiento verde, lo que incrementa la calidad de vida de sus residentes. Con conexiones de transporte público eficaces, ya sea en autobús o metro, facilita la movilidad hacia el centro de València.

Piso ático con piscina y vistas al mar en Oliva, Valencia por 389.000 euros

Venta de ático con piscina en Oliva / Tucasa.com

En la localidad costera de Oliva, situada en la comarca de La Safor, se encuentra un ático espectacular que redefine el concepto de lujo y exclusividad. Este inmueble, con 198 m² construidos, no solo ofrece amplios espacios habitables, sino también una experiencia de vida superior, a solo 100 metros de la playa, una ubicación que hace soñar con mañanas tranquillas y atardeceres de ensueño.

El ático cuenta con dos dormitorios dobles que incluyen armarios empotrados, y la habitación principal ostenta un lujoso baño en suite. La cocina está totalmente equipada, reflejando una atención al detalle que se extiende al elegante salón comedor con acceso a una terraza. Desde allí, una escalera de caracol conduce al solárium de 70 m², adornado con una moderna pérgola bioclimática. Las vistas al mar y la ubicación ofrecen una orientación ideal para presenciar puestas de sol memorables.

El complejo residencial agrega valor al incluir amplias áreas comunes, que van desde zonas infantiles a una piscina privada y jardines mediterráneos, creando un entorno donde el bienestar y la tranquilidad van de la mano.

La proximidad al campo de Golf de Oliva Nova agrega un toque de lujo adicional, consolidándola como una propiedad inigualable.

En definitiva, estas dos propiedades en la Comunidad Valenciana ofrecen oportunidades únicas donde la calidad de vida y el potencial de inversión se unen para crear una oferta incomparable. Examinar cada opción es esencial para quienes desean hacer una inversión sólida en el vibrante y diversificado mercado inmobiliario valenciano. Desde un acogedor piso con contrato garantizado en València hasta un lujoso ático en la costa de Oliva, cada inmueble ofrece un valor excepcional para aquellos que buscan hacer de su inversión una experiencia gratificante y segura.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.