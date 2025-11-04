El piso perfecto para invertir en Valencia: tres habitaciones, ascensor y rentabilidad asegurada

El mercado inmobiliario de Valencia sigue mostrando opciones muy distintas tanto para quienes buscan invertir con vistas al futuro como para los que desean vivir en pleno centro histórico. A continuación, destacamos dos viviendas en venta que representan dos caras complementarias del atractivo residencial valenciano: una inversión asequible en Els Orriols y una propiedad con historia en el barrio del Pilar.

Una inversión con proyección en Els Orriols por 160.000 euros

Piso en Els Orriols / Tucasa.com

En el barrio de Els Orriols, una de las zonas residenciales más consolidadas y tranquilas de Valencia, se encuentra este piso de 115 metros cuadrados situado en la Carrer de l’Arquitecte Rodríguez. Su precio es de 165.000 euros, lo que supone 1.435 euros por metro cuadrado, una cifra muy competitiva dentro del mercado urbano.

El inmueble, que actualmente se encuentra alquilado hasta octubre de 2027, se vende sin comisión de agencia y no es visitable ni hipotecable. Esto lo convierte en una opción especialmente interesante para inversores que busquen rentabilidad a medio plazo, con un contrato de arrendamiento vigente desde noviembre de 2022.

Construido en 1980, el piso ocupa una tercera planta con ascensor en un edificio bien ubicado, próximo a supermercados, centros educativos y zonas de ocio. Consta de tres dormitorios y dos baños, y aunque se desconoce su estado actual, su entorno y dimensiones lo posicionan como una inversión con potencial de revalorización.

Una oportunidad para quienes buscan un activo inmobiliario estable en un barrio con todos los servicios y buena conexión con el resto de la ciudad.

Una joya por reformar en el corazón de Ciutat Vella por 550.000 euros

Piso en El Mercat / Tucasa.com

Para los amantes de la historia y el encanto urbano, el barrio del Pilar, en pleno corazón de Ciutat Vella, acoge esta amplia vivienda de 189 metros cuadrados ubicada en un edificio rehabilitado con ascensor que data de 1890. El precio actual es de 550.000 euros, tras una reciente bajada desde los 599.000 euros iniciales.

El piso, situado en una primera planta, destaca por su gran superficie y sus nueve estancias, lo que ofrece múltiples posibilidades para diseñar una vivienda única o incluso dividir el espacio en varias unidades. Requiere reforma integral, pero su ubicación y estructura lo convierten en un lienzo ideal para proyectos personalizados de alto valor añadido.

El entorno es uno de los más emblemáticos de Valencia: a pocos pasos del Mercado Central y de la Lonja de la Seda, en un entramado de calles peatonales y plazas llenas de vida. La propiedad mantiene el espíritu de la arquitectura tradicional valenciana, con elementos originales y una atmósfera que combina historia y modernidad.

Una oportunidad exclusiva para quienes buscan crear un hogar con carácter o invertir en una propiedad con potencial de alta rentabilidad en uno de los enclaves más demandados de la ciudad.

Ambas viviendas muestran el dinamismo del mercado inmobiliario valenciano, que combina la estabilidad de los barrios residenciales como Els Orriols con la singularidad del casco antiguo. Tanto para quienes buscan rentabilidad a largo plazo como para los que sueñan con un hogar con historia, Valencia sigue ofreciendo opciones con personalidad propia.