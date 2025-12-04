Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva

El precio de la vivienda en Valencia está disparado desde hace meses. No importa si se trata de obra nueva o vivienda de segunda mano: los costes son inasumibles para muchos valencianos que ven como algo inalcanzable la posibilidad de acceder a un domicilio propio.

Ante esta situación, cuando aparece una promoción de nueva construcción con precios que no superan los 200.000 euros y que no sólo ofrecen un domicilio a estrenar, sino lujosas comodidades como disponer de piscina propia en el inmueble, el interés se dispara.

Precios de la vivienda disparados en Valencia

La llegada masiva de turismo a Valencia ha provocado que el precio de la vivienda suba desorbitadamente debido a la gran cantidad de pisos que se destinan a alojamientos turísticos y a la creciente demanda de apartamentos para uso no residencial.

Si a esto se le suma la gran carga que suponen los impuestos y el alto coste del suelo debido a la falta de solares libres tanto en la ciudad de València como en el área metropolitana, surge la combinación perfecta para la escalada de precios en el mercado inmobiliario local.

En la actualidad, los promotores asegura que las tasas e impuestos que deben afrontar para levantar vivienda nueva les supone entre el 25 y el 28% del coste global. En ese desembolso se incluye el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la licencia de obra, la licencia de primera ocupación o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Viviendas de obra nueva en el barrio de Turianova de València. / Francisco Calabuig

Una promoción de obra nueva por 161.000 euros

Ante este panorama, la búsqueda de vivienda se convierte casi en misión imposible en Valencia. Tanto la capital del Túria como el área metropolitana están lejos del alcance del bolsillo de muchos valencianos que, atónitos, asisten a un aumento vertiginoso de los precios de la vivienda de segunda mano y aún más desbocado cuando se trata de obra de nueva construcción.

Un pequeño municipio de la costa de Valencia, enclavado en un entorno natural único y a menos de una hora de la capital del Túria, tiene en marcha una promoción inmobiliaria cuyos precios apenas superan los 150.000 euros.

Concretamente, el piso más económico tiene un coste de 161.515 euros y, a cambio, ofrece dos habitaciones, dos baños y 65 metros cuadrados en un edificio que dispone de ascensor y piscina, entre otras comodidades.

El domicilio más caro cuesta 181.686 euros y dispone también de dos habitaciones, dos baños y mayor superficie: 70 metros cuadrados. Es exterior y está situado en la quinta planta del inmueble.

Todas las viviendas cuentan con piscina comunitaria en la azotea y tienen opción a garaje y trastero.

Recreación de cómo será la piscina del edificio de nueva construcción con viviendas a la venta por 161.515 euros en un pueblo cerca de Valencia. / Levante-EMV

Un municipio costero cerca de València

El pueblo donde se está llevando a cabo esta nueva promoción de vivienda es una pequeña localidad de la costa de Valencia que promete un entorno tranquilo y que está a sólo un paso de la playa.

El municipio apenas cuenta con algo más de 3.000 habitantes y está directamente conectado con la ciudad de València por autovía. Además, dispone de transporte público diario que lo enlaza con otras localidades de mayor tamaño a las que se encuentra muy próximo geográficamente.

Su economía es fundamentalmente agrícola, con especial presencia de los cultivos de regadío y, sobre todo, de la producción de naranjas. No obstante, también goza de actividad industrial en su término municipal, donde hay un polígono que aglutina diferentes empresas dedicadas a la producción y servicios.

Vista aérea del municipio de Miramar, en la costa de Valencia. / CV

El turismo es, asimismo, otro de los motores económicos, puesto que su privilegiada situación a orillas del Mediterráneo convierte a esta localidad costera en una opción extraordinaria para disfrutar de la playa y el mar. De hecho, su oferta hotelera ha crecido en los últimos años por el tirón de un turismo creciente pero que no es tan invasivo como en otros municipios próximos.

No es de extrañar, puesto que su playa es amplia y recibe desde hace años la distinción de Bandera Azul y la Q de calidad turística europea, algo que sin duda se ha convertido en uno de los focos de atracción de visitantes. Dispone de un precioso paseo marítimo desde el que se puede contemplar no sólo el mar, sino también el Montgó o puntos míticos de la costa valenciana como el faro de Cullera o el puerto de Gandia.

Este paseo está cuajado de terrazas, cafeterías y heladerías que transforman el ambiente del municipio, sobre todo en los meses de buen tiempo y que, al llegar al verano, acoge numerosas actividades. No en vano, la localidad organiza con frecuencia conciertos, cine al aire libre y mercadillos tradicionales para vecinos y visitantes.

Este pequeño municipio costero con una promoción de viviendas de obra con precios por debajo de los 200.000 euros es Miramar, una localidad muy cercana a Gandia y Oliva, con las que mantiene constante comunicación por vía terrestre.

De hecho, Miramar cuenta con dos autobuses diarios que la conectan con Gandia, Guardamar y Daimús y con otros dos que la unen con Oliva, Palmera y l'Alqueria.