La vivienda nueva en Valencia supera los 3.750 euros el metro cuadrado y empuja a los compradores hacia la periferia

El mercado de la vivienda en Valencia vive uno de sus momentos de mayor tensión. Los precios han subido más de un 20% en el último año en las zonas más cotizadas de la ciudad, donde el metro cuadrado de obra nueva ya supera los 3.750 euros. Una presión que está cambiando tanto la decisión de compra de los valencianos como la de dónde y cómo deciden construir. Entre las alternativas que ganan peso figuran las casas prefabricadas en Valencia como las fabricadas por Sodo Casa y su área metropolitana, una opción que hasta hace poco tenía un peso marginal en el mercado.

La causa de fondo es conocida: la demanda supera con creces la oferta disponible. La falta de suelo en la capital, los retrasos en el desarrollo de nuevas bolsas residenciales y el encarecimiento de los costes de construcción han reducido al mínimo la obra nueva asequible. El mercado de segunda mano, que durante años actuó como válvula de escape, tampoco ofrece ya ese papel: las subidas se han trasladado con igual intensidad a las viviendas usadas, especialmente en los barrios con mejor conexión y servicios.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en la capital a precios asumibles, una parte creciente de los compradores ha girado la mirada hacia el área metropolitana. Municipios como Paterna, Torrent, Bétera o L'Eliana registran un aumento notable de la demanda. La proximidad a Valencia, unida a precios del suelo todavía más accesibles, los convierte en destino preferido para familias que no renuncian a vivir cerca de la ciudad.

La periferia como solución de habitabilidad

El desplazamiento hacia la periferia viene acompañado de un cambio de planteamiento: muchos de estos compradores ya no están buscando vivienda. Buscan una parcela donde construirla.

La compra de suelo, mucho más asequible y el poder construir con un mayor ajuste de presupuesto una vivienda adaptada a las necesidades de cada familia, algo difícil de conseguir en el mercado convencional a los precios actuales.

A esto se le suma el cambio de paradigma sociocultural. El perfil de este comprador ha cambiado como han podido ver desde Sodo Casa:

“El perfil del comprador ha evolucionado. Lo vemos a diario, la familias siguen siendo un porcentaje elevado de nuestras consultas pero cada vez más jóvenes se interesan por casas modulares que priorizan independencia y un precio inferior al del mercado tradicional”

Las parejas jóvenes, después de años de alquiler, han llegado a la conclusión de que la única forma de acceder a una vivienda propia pasa por salir de la ciudad.

Al mismo tiempo, el teletrabajo ha actuado como acelerador de esta tendencia. La posibilidad de trabajar desde casa ha reducido la dependencia del centro urbano y ha puesto en valor factores como el espacio, el entorno y la calidad de vida, que los pisos de ciudad difícilmente pueden ofrecer al mismo coste.

La prefabricación gana terreno

En paralelo a este cambio de ubicación, también está evolucionando la forma de construir. Los sistemas industrializados y las viviendas prefabricadas en Valencia como las de Sodo Casa, fabricadas en gran parte en taller y ensambladas después en la parcela, están ganando presencia en la Comunitat Valenciana como respuesta a dos de los problemas más habituales de la obra tradicional: los plazos imprevisibles y los presupuestos que se disparan.

A su favor juega también la eficiencia energética. Este tipo de construcciones suele incorporar sistemas de aislamiento que reducen el consumo y, con ello, la factura energética a largo plazo, un argumento cada vez más relevante dado el coste actual de la energía y las exigencias de la normativa europea.

La alternativa a las zonas tensionadas de la ciudad

El resultado de todo este movimiento es un mercado que se está reorganizando desde abajo. La pregunta ya no es solo si comprar o alquilar, sino en qué formato y en qué lugar. La periferia, que durante años fue la opción de los que no tenían más remedio, empieza a ser la elección deliberada de quienes hacen cuentas y priorizan el proyecto de vida sobre la dirección postal.

Si la tendencia se consolida, municipios del área metropolitana podrían enfrentarse en los próximos años a una presión urbanística para la que no todos están preparados.