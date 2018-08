Viviani y Enric Mas, referencias del Quick-Step en la Vuelta 2018

El ciclista italiano Elia Viviani y Enric Mas serán las referencias del equipo Quick-Step Floors para la Vuelta a España 2018, en la que espera continuar su exitosa temporada.



Viviani contará para las llegadas con el apoyo del ciclista danés Michael Morkov y del italiano Sabio Sabatini, "dos de los mejores hombres del pelotón y cuya experiencia es insuperable", según la escuadra en un comunicado.



El Quick-Step volverá a contar con el ciclista español Enric Mas, por "su papel determinante el año pasado". "Este año logró su primera victoria profesional, y consiguió dos resultados 'top-10' en el Circuito Mundial como son la Vuelta al País Vasco y el Tour de Suiza. Será uno de los tres jóvenes, junto con Kasper Asgreen y Laurens De Plus, que nos lanzarán para la Vuelta", apunta el director deportivo, Rik van Slycke.







We give you the eight Quick-Step Floors riders who on August 25 will line out in Malaga for the start of the 73rd @lavuelta: https://t.co/0usOMQbsvK pic.twitter.com/c9xNxnAr3T