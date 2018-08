El australiano Clarke gana la etapa de la Vuelta con final en Roquetas de Mar y el francés Molard es el nuevo líder

El australiano Simon Clarke, de 32 años, hizo buena la escapada del día imponiéndose en un reducido esprint de tres corredores en la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Granada y Roquetas de Mar, de 188,7 kilómetros, en la que el polaco Michal Kwiatkoski (Sky) cedió el maillot rojo al francés Rudy Molard (Groupama FDJ).



Clarke, ganador de etapa en 2012 (Valdezcaray) y del premio de la montaña en la Vuelta, fue el más rápido en la recta de meta, donde concretó su triunfo ante los otros dos últimos supervivientes de la escapada del día, el holandés Bauke Mollema (Trek) y el italiano Alessandro De Marchi (BMC).



Por detrás llegaba un grupo con el francés Rudy Molard, quien se vio beneficiado por la parsimonia del pelotón y la falta de interés del Sky por defender el maillot rojo de Kwiatkoswki. El grupo llego a 4.55, suficiente para que el francés se enfundará el maillot rojo de líder, siete años después de que otro francés, Sylvain Chavanel, vistiera por última vez esa prenda.



Una jornada de transición entre Granada y la costa almeriense con casi 3.000 metros de desnivel acumulado en terreno rompepiernas. Y con calor, mucho calor, a más de 30 grados centígrados. En esas condiciones, los favoritos decidieron pasar página con el menor desgaste posible.



Hasta el punto de que el Sky, loco por dejar la camiseta roja en las espaldas de otro corredor que no fuera Kwiatkowski, dejó actuar a los aventureros para que en las próximas etapas sean otros equipos los que tiren del carro, en este caso el Groupama de Molard. Un alivio para la escuadra británica, un honor para la francesa.



Los hombres de la general mantuvieron las posiciones en la zona real de la clasificación. Molard, que no se esperaba semejante premio, aventaja en 1.01 minutos a Kwiatkowski, 1.08 al alemán Buchmann (Bora), 1.11 al británico Simon Yates (Mitchelton) y 1.13 respecto al primer español, Alejandro Valverde (Movistar), que es quinto.



?? Etapa 5?? | Stage 5?? #LaVuelta18



???? @SimoClarke ????



?? ¿Que le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/Ddjk7A1lzq