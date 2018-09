Vídeo del final de la octava etapa de la Vuelta a España

El español Alejandro Valverde (Movistar) volvió a dar una exhibición de clase para imponerse en la octava etapa de la Vuelta a España , entre Linares y Almadén, de 195,1 kilómetros, en duelo con el triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan, mientras que el francés Rudy Molard (Groupama) conservó el maillot rojo de líder. de donde sacó su segunda victoria en la presente edición con la clase y la capacidad de remate que le tiene encumbrado a los 38 años. En esta ocasión, el murciano fulminó en un exigente final en cuesta al maillot arcoíris Peter Sagan.Un duelo entre grandes del pelotón como colofón a unaque marcó una media de 42,4 kms/hora en las 4h.35.54 de rodaje entre Linares y Almadén, localidades hermanadas por su pasado minero.El zarpazo de Valverde, que ganó sus primeras etapas en la Vuelta en 2003, le permitió arañar 10 segundos de bonificación que le acercaron a 37 segundos de Molard, que sigue aferrado a la camiseta roja. El alemán Emanuel Buchmann (Bora) es tercero a 48 segundos y en un minuto se encuentran los favoritos de La Vuelta, todos agazapados ante el primer final de categoría especial en La Covatilla, donde se caerán algunas caretas.Unaquien por la mañana decía "hoy no", pero en un final en cuesta no podía mirar para otro lado. Era una mina con riqueza a su alcance y el reto en plena batalla era 'merendarse' al campeón del mundo, a todo un Peter Sagan. Y 'El Imbatido', el corredor que gana todo desde los 9 años, sacó el látigo para repetir la escena de la gloria por enésima vez.Jornada de desgaste.pasando por la provincia de Córdoba . El calor azotó al grupo en un perfil escarpado que incluía el Alto de Españares, de 3ª categoría, y un total de 1.650 metros de ascensión acumulados.No tardó en formarse la fuga de turno, con el portugués Tiago Machado (Katusha), Jorge Cubero (Burgos-BH) y Héctor Sáez (Euskadi-Murias). Nadie se inmutó, les dejaron soñar con diferencias superiores a los 12 minutos.. Los equipos de los cazaetapas, que no de los esprinters puros, tomaron medidas para echar abajo la aventura, lo que se concretó a 6 kilómetros de meta.Comenzaba otra etapa con el asalto a la meta instalada junto al Parque Minero de Almadén, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012, que aún alberga las antiguas minas de mercurio,"la plata viva de los romanos", aunque la actividad terminó en 2003.Ya no hay mercurio en Almadén, pero en la meta se iba a jugar una victoria de oro. Por esolo buscó el Bora con ganas. Sagan quería lucir con orgullo el maillot arcoíris y atacó al español. Pero el "Bala" nunca muere, como los viejos rockeros. Contestó al ataque del eslovaco con un remate demoledor. Y claro, ganó.. Ahora, con los objetivos cumplidos, llega La Covatilla. "Mañana veremos si nos centramos únicamente en ayudar a Nairo Quintana o sigo en la lucha por la general. De momento tengo otra victoria, y además ante Sagan", dijo Valverde en la sala de prensa, donde no siempre se aplaude al vencedor de una etapa.Por allí pasó. "Pero veo a Valverde y no sé si será posible", dijo. Y es que Valverde mete miedo. "Cuanto más viejo, más bueno". Sentencia de Quintana.Este domingo la novena etapa llevará al pelotón de Talavera de la Reina a La Covatilla, con un recorrido de 200,8 kilómetros.