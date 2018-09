Yates se acerca al triunfo final y Pinot se anota su segunda etapa de la Vuelta a España en Andorra

El británico Simon Yates (Mitchelton) dio un paso decisivo para lograr el maillot rojo de la Vuelta a España tras aventajar en más de un minuto al español Alejandro Valverde en la cima de La Rabassa (Andorra), punto más alto de la carrera, donde se impuso el francés Thibaut Pinot, ganador en Lagos de Covadonga.





Todo gracias a un ataque en seco a 10 kilómetros de meta.Clavó a Valverde, a Mas, a Quintana....y se fue lanzado, sin mirar atrás, directo a un golpe mortal de necesidad para sus rivales. El golpe, sin planificar, fiel a su estilo. Endosó 14 segundos a Kruijswijk, 53 a Enric Mas, que se quedó fuera del podio, 'Supermán' López y Urán, y 1.13 a Valverde."No planifiqué nada, todo es cuestión de mentalidad, y me dedico a atacar, tenía poca ventaja y me gusta atacar", dijo Yates, quien aún no se fía "porque la etapa de mañana es muy difícil y todo puede pasar aún".La fiabilidad del líder es sólida. Aparte de su superioridad en carrera, dejó aa 1.28, a Kruijswijk a 1.58 y a Mas cuarto a 2.15. No obstante, este sábado espera una jornada de seis puertos y final en el Coll de la Gallina, y aquí nadie se raja. Valverde anuncia: "No he perdido la Vuelta y lo mismo que me ha pasado a mí hoy le puede pasar a Yates mañana".Una etapa rápida, previsible, sin escapadas consistentes y controlada por el Movistar hasta que Yates le destrozó el plan al equipo español. El piloto, cuatro veces campeón del Mundo de MotoGP, cortó la cinta, conoció a, recibió el maillot arcoíris y "la roja" y deseó suerte a Valverde y Mas "para que la Vuelta se quede en casa.No sabía el fenómeno de Cervera la que les esperaba en La Rabassa a los dos mejores españoles de La Vuelta. La salida fue muy rápida, 48 kilómetros en la primera hora Kwiatkowski (Sky), Clarke (Education First) y Ghebreigzabhier (Dimension Data) trataron sin suerte el despegue, pero el Movistar no daba tregua y dejó claro que no habría cobertura para las escapadas.Aún así avanzaron unos kilómetrosTodo iba bajo guión cuando en el llano se rompió el pelotón por el impulso del Movistar, a 35 km de meta. Con el líder en un segundo grupo, el Bora se encargó de quitar el susto del cuerpo a Yates.A pie del único puerto de la jornada el grupo entró a la gresca final. El Coll de La Rabassa (1ª), el punto más alto de esta Vuelta a España con sus 2.025 metros de altitud, fue el escenario de la exhibición de otro británico que se quiere hacer grande en La Vuelta.El Movistar entró marcando el ritmo con Anacona con 17 kilómetros a meta. Cuando reventó el colombiano le relevó su paisano Nairo Quintana, quien se llevó a Kruijwijk y Bennett. A ellos se unió Pinot.Cuando todo parecía ceñirse a la estrategia delapareció Yates con su maillot rojo para demostrar que la mejor defensa es un buen ataque. El líder del Mitchelton quemó a Quintana, que esperó a Valverde y luego pinchó, tanto la rueda como sus ilusiones, ya que dejó a Valverde a su suerte.