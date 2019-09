Kuss triunfa en el estreno del Acebo y Roglic sigue líder

Dando palmetazos a los aficionados, eufórico y resoplando se presentó el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) como vencedor en la cima asturiana de El Acebo, donde su compañero esloveno Primoz Roglic y el español Alejandro Valverde reforzaron la roja y el segundo puesto, respectivamente.



El primer gran asalto en Asturias dio a conocer las habilidades escaladoras del americano Kuss, un chico de 24 años nacido en Durango (Colorado) que subió como un cohete y en solitario las temibles rampas de El Acebo, donde se fue recreando chocando sus manos con las de los aficionado hasta cruzar la meta como ganador de la decimoquinta etapa, que salió de Tineo hasta completar 154 kms.



Surgió Kuss de la escapada del día y se despegó en la subida final. Hizo inútiles por 38 segundos los intentos del portugués Ruben Guerreiro (Katusha) y del británico Tao Geoghegan. En el grupo de favoritos se despegaron Roglic y Valverde en los últimos 6 kilómetros y juntos llegaron a 2.14 del vencedor, pero 40 segundos antes que Pogacar y Supermán López y 1.36 sobre Nairo Quintana.



