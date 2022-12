La Vuelta a España volverá al Angliru tras dos años de ausencia

Una última semana marcada por la montaña, con una contrarreloj y alguna sorpresa por llegar, será el colofón de la próxima edición de la Vuelta a España, que ya ha confirmado su vuelta al Angliru tras dos años de ausencia. "Va a ser la más espectacular", destacó este jueves Javier Guillén, director de la ronda.

Aunque el recorrido oficial de la Vuelta 2023 no se conocerá hasta el día 10 de enero con un acto que tendrá lugar en el Palau de la Música de Barcelona, Guillén anticipó que será "la Vuelta más espectacular por el recorrido. Luego lo interpretarán los corredores, que son los protagonistas. Yo estoy encantado con los últimos recorridos, el del 2022 fue muy atractivo y lo ganó el mejor ciclista actual. La Vuelta 2023 va a gustar mucho al público", aseguró Guillén.

La Vuelta saldrá de Barcelona el 26 de agosto y terminará en Madrid tres semanas más tarde, pasará por Andorra y Francia, con la subida al Tourmalet incluida, y volverá al Angliru tras dos años sin coronar la cima asturiana. La montaña será decisiva en el tramo final de la última semana con Madrid de nuevo como último juez.

"La montaña decidirá la Vuelta, sin duda, pero en la última semana podrá pasar de todo, habrá una crono individual y etapas con puertos", comentó Guillén, quien detalló que habrá en total siete finales en alto.

"Evenepoel irá al Giro y no al Tour, lo bueno sería que viniera a defender el título. Nosotros queremos tener a los mejores, y nos hace una especial ilusión que corran los jóvenes españoles, como Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, ese es un gran objetivo", auguró el director de la ronda española, que también se mojó sobre el cambio de fechas de la Vuelta. "No sé si ese hecho afectará a la Vuelta porque no hay precedentes. Hemos retrasado una semana el inicio de la carrera para que haya más días de recuperación respecto al Tour", concluyó Guillén.